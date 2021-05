Une mort israélienne et le conflit enchevêtré laissé pour compte

C’est la vie en Terre Sainte, où l’absurde se cache toujours juste derrière le tragique, où la paix peut toujours être imaginée mais jamais mise en œuvre, et où les existences juives et arabes sont à la fois conflictuelles et imbriquées.

Tzahi Gavry, l’entrepreneur israélien qui emploie les Palestiniens, a déclaré : « Écoutez, ce que vous voyez à la télévision, ce sont les partisans de la ligne dure, mais ce n’est pas tout. Certains d’entre nous savent aussi vivre ensemble. Ces gars-là vont tous bien, je travaille avec eux depuis des années. Ils font du travail que les Israéliens ne veulent pas faire.

M. al-Baqr, 56 ans, qui a dit plus tard qu’il était impatient de révéler son identité, se lève tous les jours de travail à 3 heures du matin, prend un bus, négocie un poste de contrôle en Israël et monte dans un autre bus pour Ramat Gan. Il travaille jusqu’à 15 heures environ. Son trajet aller-retour dure environ sept heures.

Il a dit qu’il gagnait environ 185 dollars par jour, moins 20 dollars pour le trajet quotidien et environ 150 dollars par mois payés à un réparateur palestinien qui sécurise son permis de travail et son passage en douceur aux points de contrôle vers Israël. C’est encore bien plus que ce qu’il pourrait gagner en Cisjordanie. Avec cela, il fait vivre une famille de six enfants.

Ses opinions se situent entre pragmatique et résignation. Tout le monde parle de paix, suggéra-t-il, mais une petite dispute pourrait suffire pour qu’une autre guerre commence. Les politiciens des deux côtés oublient les gens qu’ils servent ; ils se remplissent les poches. « On peut s’entendre, dit-il. « Mais nos gouvernements ne peuvent pas. »

M. Gavry a déclaré que sa mère lui avait dit lorsqu’il était enfant que lorsqu’il s’engagerait dans les Forces de défense israéliennes, il n’aurait pas à se battre car le conflit israélo-palestinien serait terminé. « Maintenant, mon fils a 14 ans et quand il servira, il pourrait bien voir le combat », a-t-il déclaré.