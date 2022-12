Une mort d’étoile “désordonnée” : comment une des premières muses du télescope Webb de la NASA est née

Lorsque la NASA a publié les toutes premières images du télescope spatial James Webb cette année, les astronomes et les amoureux de l’espace du monde entier ont rencontré une ménagerie de galaxies floues datant du début des temps, des nuages ​​de poussière couleur café débordant de secrets merveilleux et de royaumes incandescents digne des châteaux de princesse Disney. Ce fut un moment glorieux pour l’humanité, témoin de la façon dont les étoiles peuvent nous unir sous nos couches de division.

Mais parmi les cinq premières images de ce télescope avant-gardiste, une s’est particulièrement démarquée non seulement par sa beauté mais aussi par son mystère : un portrait saisissant de la nébuleuse de l’anneau sud cachait une histoire importante encore à connaître. Simplement, les scientifiques voulaient apprendre Quel, exactement, a causé l’existence de cette ancienne explosion d’étoiles complexe en forme d’amibe ?

Et voilà.

Jeudi, une équipe internationale de près de 70 astronomes a utilisé la superbe image du JWST pour déduire la trame de fond de la nébuleuse de l’anneau sud.

Les détails sont publié dans la revue Nature Astronomymais fondamentalement, ce qu’ils ont découvert, c’est qu’il y a environ 2 500 ans, une étoile de près de trois fois la taille de notre soleil est morte à environ 500 millions d’années.

Quand il est mort, disent-ils, le corps stellaire a éjecté la majeure partie de sa masse dans l’espace environnant, formant des linceuls de gaz qui se sont lentement dilatés avec le temps jusqu’à ce qu’ils se transforment en plis complexes que nous voyons aujourd’hui dans la structure de la nébuleuse de l’anneau sud du JWST.

Puis, en fin de compte, l’étoile décédée a laissé derrière elle une sorte de cadavre, ou étoile naine blanche, avec environ la moitié de la masse de notre soleil mais environ la taille de la Terre. (C’est super dense, pour être clair).

De plus, comme surprise supplémentaire, les astronomes ont également trouvé des preuves de deux ou trois étoiles compagnes qui, selon eux, ont accéléré la mort de l’étoile explosée – ainsi qu’une étoile “spectatrice innocente” qui aurait pu être prise dans le mélange.

“Quand nous avons vu les images pour la première fois, nous savions que nous devions faire quelque chose, nous devons enquêter !” Orsola De Marco, auteur principal de l’article et astrophysicien à l’Université Macquarie, dit dans un communiqué. “La communauté s’est réunie, et à partir de cette seule image d’une nébuleuse choisie au hasard, nous avons pu discerner des structures beaucoup plus précises que jamais auparavant. La promesse du télescope spatial James Webb est incroyable.”

Nasa



Cette image de la nébuleuse de l’anneau sud est vraiment quelque chose

Même en juillet, l’interprétation de la nébuleuse de l’anneau sud du JWST avait soulevé des sourcils lors de sa révélation. Je veux dire, en haut à gauche d’une version de la vue du JWST, prise avec l’instrument Mid-Infrared, une étrange ligne bleuâtre a fini par être littéralement un photobomber galactique.

“J’ai fait un pari qui disait:” Cela fait partie de la nébuleuse “”, a raconté l’astronome de la NASA Karl Gordon lors du dévoilement. “J’ai perdu le pari, car nous avons ensuite examiné plus attentivement les images Nircam et MIRI, et il s’agit très clairement d’une galaxie frontale.”

Capture d’écran par Monisha Ravisetti/NASA



Nous avons également pu voir non pas un mais deux les étoiles dansent les unes autour des autres au centre de la merveille pour la première fois, remuant le pot de gaz et de poussière pour créer les motifs ornés qui rendent l’image parfaite comme arrière-plan d’iPhone. (Oui, l’un d’entre eux est la naine blanche dont De Marco et ses collègues scientifiques discutent dans leur dernier article.)

“Cette étoile est maintenant petite et chaude mais est entourée de poussière froide”, a déclaré Joel Kastner, un autre membre de l’équipe du Rochester Institute of Technology, dans un communiqué. “Nous pensons que tout ce gaz et cette poussière que nous voyons jetés partout doivent provenir de cette seule étoile, mais ils ont été jetés dans des directions très spécifiques par les étoiles compagnes.”

Capture d’écran par Monisha Ravisetti/NASA



L’autre étoile visible sur la photo du JWST, selon l’équipe, n’est qu’une des étoiles compagnes qui orbite autour de l’étoile centrale tandis que cette dernière perd de la masse avec le temps.

Cependant, quant à la raison pour laquelle l’équipe pense qu’il n’y a pas que deux étoiles en jeu ici, mais plutôt trois, quatre – peut-être plus – c’est à cause de la façon dont une série de structures en spirale semble sortir du centre, générant des arcs, et comment une vue 3D des données de la nébuleuse indique des jets de matière irréguliers provenant du centre du phénomène.

“Nous avons d’abord déduit la présence d’un compagnon proche à cause du disque poussiéreux autour de l’étoile centrale, le partenaire supplémentaire qui a créé les arches et le compagnon super lointain que vous pouvez voir sur l’image”, a déclaré De Marco. “Une fois que nous avons vu les jets, nous savions qu’il devait y avoir une autre star ou même deux impliquées au centre, donc nous pensons qu’il y a un ou deux compagnons très proches, un supplémentaire à mi-distance et un très loin.

“Si tel est le cas, il y a quatre ou même cinq objets impliqués dans cette mort désordonnée.”