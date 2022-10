Une morsure de tique non traitée a fait d’elle la “femme bionique”

“J’utilise l’humour comme mécanisme d’adaptation”, dit-elle. “Je dois en rire. Parce que si je ne ris pas, je pleure, et c’est plus sain pour moi.

Nouveau but

De bons soins de santé sont une source majeure de gratitude pour Bradshaw. Ses interventions chirurgicales et ses soins médicaux ont coûté plus d’un million de dollars en frais médicaux, dont son assurance couvrait la majorité, et elle payait le reste de sa poche. Bradshaw parle souvent publiquement du manque d’accès à des soins de santé de qualité pour certaines communautés marginalisées, comme les personnes LGBTQ+, les groupes d’immigrants et les personnes de couleur.

« J’ai beaucoup de chance d’avoir eu accès à l’amélioration de mes conditions », dit-elle. “Beaucoup de gens n’ont pas de moyens pour arriver à leurs fins.”

Bien qu’il puisse être facile de se mettre en colère, voire de ressentir du ressentiment, pour son diagnostic tardif, Bradshaw a réorienté son attention vers la sensibilisation aux maladies transmises par les tiques, ce qui a été “très guérissant” pour elle.

“Je peux regarder avec le recul et voir toutes les choses qui n’allaient pas sur mon chemin et dans cette expérience”, dit-elle. «Je me dis: ‘Voilà comment ça devrait être. Et voici comment nous pouvons y remédier. Je veux être à part de ça.