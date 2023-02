Une Montréalaise transmet la vaste collection de cartes de baseball des Expos de son père

Une Montréalaise transmet la vaste collection de plus de 31 000 cartes de baseball des Expos de son père.

Le père d’April Whitzman, Steve Whitzman, a collectionné les cartes de 1969 à 2016. Grand fan des Expos, il couvre tous les joueurs.

“Je sais qu’ils disent qu’il n’y a pas de pleurs au baseball, mais je pense que c’est l’une des rares fois où j’ai vu mon père pleurer, lors de ce dernier match. Les Expos étaient tout pour lui”, a déclaré April à CTV News.

April Whitzman transmet la vaste collection de cartes de baseball des Expos de Montréal de son père. (CTV News/Christine Long)

Aujourd’hui, Steve est en mauvaise santé et vit dans une maison de retraite.

“Mon père a maintenant la maladie d’Alzheimer, alors j’ai décidé de prendre la collection et, une par une, d’enregistrer chaque carte que vous voyez ici.”

Après avoir soigneusement catalogué chaque carte, April dit qu’il est temps d’envoyer la collection dans un nouveau foyer aimant.

“J’ai une bonne idée de ce que vaut chaque carte, mais je crois qu’en tant que collection, cela vaut plus pour la bonne personne, que ce soit à cause de l’amour de papa qu’il y a mis”, a-t-elle ajouté.

Steve Whitman a amassé une énorme collection de cartes de baseball des Expos de Montréal entre 1969 et 2016. (Photo offerte)

Perry Giannis est le fondateur d’Expos Fest, un événement annuel pour les fans de la franchise, qui a déménagé à Washington en 2004.

Il est également un grand collectionneur de souvenirs des Expos.

“C’est une belle histoire à propos de son père et de sa passion pour les Expos de Montréal, et en tant que collectionneur, je comprends tout à fait. Je collectionne tout le reste, à part les cartes : chandails, casques, bâtons, tout ce qui existe”, a déclaré Giannis. “Tout doit aller à un certain moment, ça va être la même chose avec moi un jour.”

April n’a pas encore fait évaluer toutes les cartes, mais a un acheteur sur le pont.

Les Whitzman espèrent que le terrain de jeu est au milieu et que la collection ira à une famille aimante – tout comme celle qui l’a rassemblée.