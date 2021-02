Le géant des médias sociaux Facebook travaille sur une montre intelligente axée sur la santé et les fonctionnalités de messagerie, rapports L’information citant quatre personnes conscientes du développement.

La smartwatch Facebook (pas le nom réel) exécutera une version open-source du logiciel Android de Google, mais la société développe également son propre système d’exploitation pour son futur matériel, qui pourrait faire ses débuts avec la montre intelligente de deuxième génération qui devrait arriver en 2023.

La smartwatch devrait avoir une intégration étroite avec les applications appartenant à Facebook telles que Messenger, WhatsApp et Instagram, et elle prendra en charge la connectivité cellulaire, vous permettant d’interagir rapidement avec les messages sans compter sur un smartphone.

Le rapport indique également que Facebook permettra au portable de se connecter au matériel et aux services d’entreprises de santé et de fitness comme Peloton Interactive. Cependant, compte tenu de la réputation de Facebook en matière de gestion de la confidentialité des utilisateurs, il reste à voir si la smartwatch recevra un accueil chaleureux ou rencontrera un fort scepticisme, d’autant plus que l’entreprise aura désormais accès à plus de données sur la santé et la forme physique, qui pourraient être vendues à un tiers. parties pour la publicité ciblée.

La smartwatch Facebook n’arrivera pas avant 2022, et la source affirme qu’elle devrait être vendue au «coût proche de sa production», mais il n’est pas clair à quel point ce sera exactement. Il est probable que Facebook tarifera sa montre intelligente en dessous de la Watch Series 6 et de la Watch SE d’Apple.

La source