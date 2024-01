Une montre de luxe déclenche une procédure pénale en Allemagne

MAENCE, Allemagne — Arnold Schwarzenegger a été arrêté et fait l’objet de poursuites fiscales pénales après avoir été arrêté par les agents des douanes à l’aéroport de Munich, ont indiqué des responsables allemands.

L’acteur de “Terminator” et ancien gouverneur de Californie a été arrêté pour un contrôle de routine à son arrivée mercredi et interrogé pendant deux heures et demie avant d’être autorisé à repartir, a déclaré un porte-parole des douanes de l’aéroport à NBC News.

Une source proche de Schwarzenegger a déclaré que l’acteur de 76 ans avait été arrêté à cause d’une montre de luxe qu’il avait apportée dans le pays alors qu’il se rendait à un événement caritatif en Autriche, son pays natal. La montre était destinée à être un prix lors d’une vente aux enchères caritative jeudi au profit de l’Initiative climatique Schwarzenegger, a indiqué la source.

“Il a coopéré à chaque étape même s’il s’agissait d’un shakedown incompétent, d’une totale comédie d’erreurs qui ferait un film policier très drôle”, a déclaré la source.

« Des procédures pénales fiscales ont été engagées par nos soins. Cette demande sera ensuite traitée par notre bureau pénal et des amendes. Il est trop tôt pour dire quel sera le résultat. De nombreux facteurs doivent être pris en compte. Cela prendra encore du temps», a déclaré Thomas Meister, porte-parole du bureau des douanes de Munich, à la chaîne de télévision allemande RTL.

Meister a expliqué que Schwarzenegger avait été invité à fournir des informations personnelles et financières et avait eu la possibilité de consulter un avocat.

“Tout cela prend un certain temps. Une fois que cela sera fait, il pourra quitter le bureau de douane”, a-t-il déclaré. Il n’y a eu aucune confirmation des prochaines étapes de l’affaire.

La source proche de Schwarzenegger a déclaré qu’il avait accepté de payer d’avance toutes les taxes sur l’article coûteux, mais qu’il n’avait pas trouvé de distributeur de carte de crédit fonctionnel. Les agents l’ont ensuite accompagné jusqu’à un distributeur automatique de l’aéroport pour retirer de l’argent – ​​mais la limite de retrait était trop basse et la banque était fermée, a indiqué la source. Un deuxième distributeur de cartes de crédit a fonctionné et la taxe a été payée.

“La montre sera probablement encore vendue aux enchères demain, et la Schwarzenegger Climate Initiative en fera rapport de manière appropriée, comme le font toutes les organisations à but non lucratif d’Arnold”, a déclaré mercredi la source.

Schwarzenegger devait organiser un dîner et une vente aux enchères caritative jeudi soir dans la station de ski autrichienne de Kitzbühel, dans le cadre d’un week-end d’activités marquant une compétition annuelle de ski alpin. Un communiqué de presse de sa fondation indique que parmi les prix figure une séance de formation avec Schwarzenegger.

Les bénéfices seront reversés à des projets environnementaux et à la conférence annuelle autrichienne sur le climat au Sommet mondial à Vienne, organisée par la Schwarzenegger Climate Initiative.

“‘Chaque fois que les gens me disent : ‘Tu es la description parfaite d’un self-made man’, je les remercie, mais je leur dis qu’ils peuvent m’appeler comme ils veulent – mais pas self-made. J’ai reçu beaucoup d’aide tout au long de mon parcours. ma vie et nous avons tous besoin d’aide”, a déclaré Schwarzenegger dans le communiqué de presse.

Il a poursuivi : “Alors ce soir, nous demandons de l’aide. Nous devons redonner et changer le monde. Aujourd’hui, nous pouvons tous redonner en contribuant à créer un avenir plus propre et plus sain.”

Andy Eckardt a rapporté de Mayence, Patrick Smith de Londres et Diana Dasrath de Los Angeles.