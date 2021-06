Une montgolfière s’écrase sur une ligne électrique à Albuquerque ; plusieurs morts

Cinq personnes, dont les parents d’un policier d’Albuquerque, sont mortes après qu’une montgolfière s’est écrasée sur une ligne électrique samedi matin au Nouveau-Mexique.

La montgolfière avec cinq personnes à bord a heurté une ligne électrique à environ 6 miles à l’ouest du port solaire international d’Albuquerque, selon la Federal Aviation Administration, qui enquête sur l’accident. La nacelle du ballon a pris feu après s’être écrasée au milieu d’une rue animée.

L’accident a causé des pannes de courant dans la région, selon un tweet du département de police d’Albuquerque. Le porte-parole de la police, Gilbert Gallegos, a déclaré que le ballon multicolore longeait le sommet des lignes électriques, coupant l’électricité à plus de 13 000 foyers.

Une personne a été emmenée dans un hôpital local dans un état critique et est décédée plus tard, le département de police d’Albuquerque dit dans un tweet. La circulation a été interrompue dans la région à la suite de l’accident, selon un tweet de la police de l’État du Nouveau-Mexique.

La police a identifié deux des passagers comme étant Martin Martinez, 59 ans, et Mary Martinez, 62 ans – les parents d’un agent de transport pénitentiaire du département de police d’Albuquerque.

La police n’a pas immédiatement divulgué les noms des autres, mais a déclaré que le pilote masculin et un passager féminin et masculin venaient du centre du Nouveau-Mexique.

Francisco a déclaré que la FAA et le National Transportation Safety Board avaient été informés et prenaient en charge l’enquête sur les causes de l’accident.

Albuquerque est un centre de montgolfière aux États-Unis et accueille un événement de neuf jours en octobre qui attire des centaines de milliers de personnes. Bien que les accidents soient rares, ils peuvent arriver, a déclaré Gallegos.

« Nos aérostiers ont tendance à être très experts en navigation, mais parfois nous avons ce type d’accidents tragiques », a-t-il déclaré.

Contribution : The Associated Press

Contactez News Now Reporter Christine Fernando à cfernando@usatoday.com ou suivez-la sur Twitter à @christinetfern.