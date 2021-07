Une montgolfière s’écrase sur un pub du centre-ville du Nottinghamshire

Une montgolfière a effectué un atterrissage spectaculaire la nuit dernière alors qu’elle s’écrasait dans un pub du Nottinghamshire.

L’avion a plongé au sol dans le centre-ville de Sutton-in-Ashfield, percutant le pub The Nags Head.

Des agents de la police britannique des transports ont repéré le ballon en train de descendre et se sont précipités sur les lieux, prodiguant les premiers soins aux personnes impliquées avant d’aider à reprendre le contrôle du ballon.

Partageant une photo de l’écrasement, BTP Nottinghamshire a écrit sur Twitter: « Maintenant, ce n’est pas quelque chose qui arrive très souvent. Alors qu’ils étaient en patrouille, des agents ont été témoins d’un crash de montgolfière à Sutton, dans le centre-ville d’Ashfield.

« Les agents ont apporté les premiers secours, avant d’aider à maîtriser le ballon. #inattendu. »

La force a déclaré plus tard qu’elle avait traité un « nez cassé possible », des « tuiles de toit cassées » et un « tuyau de drainage endommagé ».

Les spectateurs inquiets n’ont pas tardé à commenter, avec un seul écrit: « J’espère que tout le monde va bien ».

Quelqu’un d’autre a dit : « Donc, le BTP couvre vraiment toutes les formes de transport… »

Un autre a plaisanté : « Pas seulement les trains ».

