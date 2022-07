Une momie enceinte est probablement morte d’un cancer, selon des archéologues

Après des années de plusieurs mystères entourant la vie de la première momie enceinte connue au monde, les archéologues ont découvert un autre indice sur ce qui est arrivé à la soi-disant “Dame mystérieuse”, révélant qu’elle est probablement décédée d’un cancer du nasopharynx.

Les archéologues polonais du projet de la momie de Varsovie ont découvert une lésion d’environ 7 millimètres de diamètre autour de l’orbite de la momie, qui, selon eux, a probablement été laissée par une tumeur, ainsi que plusieurs cavités dans le crâne.

“Nous pensions que c’était les dommages causés par les gars qui ont fait le processus de momification, mais quand j’ai regardé de plus près, j’ai vu qu’il n’y avait pas beaucoup d’os derrière l’orbite (douille) et dans la cavité de la buse”, a expliqué l’archéologue et co-directeur de l’Université de Varsovie. Mummy Project (WMP), Marzena Ozarek-Szilke a déclaré à CTVNews.ca dans une interview Zoom mardi.

Ozarek-Szilke a déclaré qu’ils étaient capables de faire une impression 3D du crâne de la momie avec des tomodensitogrammes et une autopsie virtuelle qu’ils avaient initialement réalisée pour découvrir un fœtus à l’intérieur de la momie. La femme avait entre 20 et 30 ans lorsqu’elle est décédée et son cancer était probablement une métastase car la maladie s’était propagée à son orbite droite.

Alors que plusieurs momies dans le passé ont été découvertes comme ayant eu un cancer, les auteurs de l’étude disent que leurs découvertes sont rares car les scientifiques ont pu examiner les tissus mous de la momie.

“Les cas avec des tissus mous préservés sont moins courants”, a déclaré mardi l’archéologue Wojciech Ejsmond et codirecteur du WMP à CTVNews.ca dans une interview sur Zoom.

“Habituellement, ce que nous avons, ce sont des changements sur les os, donc des marques indiquant qu’une personne souffrait d’un cancer et nous avons ici l’un de ces rares cas où nous pouvons réellement observer les tissus mous. Mais nous devons encore faire une recherche histopathologique supplémentaire pour confirmer pleinement notre cas et déterminer la nature exacte du cancer.

Les archéologues ont déjà commencé à travailler avec des oncologues et des professeurs de médecine à Varsovie car ils théorisent que leur découverte pourrait aider à la recherche sur le cancer.

«Nous aimerions comparer les cas anciens avec les cas modernes afin que vous puissiez réellement vérifier… comment le cancer évoluait. Par conséquent, vous pouvez trouver une clé ou une raison à l’origine de la maladie et comment la prévenir et comment la guérir », a déclaré Ejsmond.

PLUS DE MYSTÈRES À VENIR

Surnommée la “Dame mystérieuse” pour les archéologues déroutants pendant des années, cette découverte est l’un des rares détails connus de la vie de la momie car la momie a été trouvée à l’origine dans un cercueil appartenant à un prêtre nommé Hor-Djehuty, qui vivait à Thèbes au premier siècle av.

“Cette momie nous a surpris trois fois”, a déclaré Ozarek-Szilke. Elle a expliqué comment les archéologues pensaient à l’origine que la momie était un homme, mais après des recherches plus poussées, ils ont non seulement découvert qu’elle était une femme, mais aussi enceinte.

Les archéologues du WMP ont initialement émis l’hypothèse que la momie vivait au premier millénaire, mais à mesure que leurs recherches se poursuivent, ils disent qu’elle aurait pu vivre avant 1 000 avant JC. La relation entre elle et le prêtre reste inconnue, mais il est possible qu’elle ait été déposée dans son cercueil à cause des pillards du XIXe siècle qui vendaient souvent des momies et des cercueils séparément.

Actuellement, les archéologues travaillent sur la reconstruction faciale dans l’espoir d’avoir une idée de ce à quoi la momie aurait pu ressembler. Ejsmond dit que le but de leurs recherches est d’humaniser la “Dame mystérieuse” dans l’espoir que d’autres puissent s’identifier à la vie des momies.

“Nous avons tous peur de mourir, en particulier du cancer, qui est l’une des causes les plus courantes de décès et le fait qu’elle était enceinte rend cela très tragique et très pertinent pour nous tous”, a-t-il déclaré.

“Mais aussi, sa mort pourrait être utile pour nous, les générations futures, pour essayer de lutter contre le cancer.”