Une momie égyptienne « dorée » vieille de 2 300 ans déballée après un siècle dans le sous-sol du musée

Les restes momifiés d’un adolescent, conservés sans être examinés dans un musée du Caire pendant plus d’un siècle, ont été déballés numériquement pour la première fois, révélant un excès d’amulettes et de plantes ornant son corps.

Dans une étude, publié mardi dans la revue Frontiers in Medicine, les chercheurs révèlent que l’adolescent sans nom, âgé de seulement 14 ou 15 ans, est entré dans l’au-delà portant une paire de sandales blanches. Ils ont utilisé une tomodensitométrie (CT), qui permet des reconstructions numériques des os, des vaisseaux sanguins, des tissus mous et plus encore via des rayons X, pour regarder à l’intérieur du cercueil.

“Ici, nous montrons que le corps de cette momie était largement décoré de 49 amulettes, magnifiquement stylisées dans un arrangement unique de trois colonnes entre les plis des enveloppes et à l’intérieur de la cavité corporelle de la momie”, a noté Sahar Saleem, radiologue à l’Université du Caire, en Égypte, et premier auteur sur le papier. Ils ont surnommé la momie “Golden Boy”.

Saleem note que les ornements de Golden Boy sont conformes à certains des rituels décrits dans le Livre des morts égyptien, y compris les sandales. Il était orné de trois colonnes d’amulettes entre les plis de ses emballages, y compris des objets comme l’Œil d’Horus – un scarabée à l’intérieur de sa poitrine et une amulette à deux doigts à côté de son pénis. De nombreux ornements étaient en or.

Tous ses organes avaient été prélevés à l’exception de son cœur, et les scans ont révélé qu’il avait également des dents immaculées.

Le cercueil de Golden Boy a été découvert pour la première fois en 1916 dans une nécropole de Nag el Hassaya, le cimetière de la ville d’Edfou, mais a été entreposé au Musée égyptien. Le garçon a vécu pendant la période ptolémaïque entre environ 330 et 30 avant JC et avait probablement un statut élevé grâce à un “masque doré somptueux” dans lequel il a été enterré. Sa cause de décès est inconnue mais il n’y avait aucun signe qu’il n’était pas naturel, selon la recherche.

Saleem et ses collègues avaient auparavant déballé numériquement la momie d’Amenhotep I en 2021 et était responsable de découvrant une blessure au couteau dans la gorge de Ramsès III ainsi qu’un orteil manquantsuggérant qu’il a été assassiné par une bande d’assassins.

Les Égyptiens croyaient que la vie ne s’arrêtait pas avec la mort. Au lieu de cela, il y avait une vie après la mort. Le processus de momification et de pose d’ornements, d’amulettes et de plantes a été conçu pour aider l’esprit des morts à naviguer dans l’au-delà. Golden Boy fournit plus de preuves des rituels funéraires et de l’importance de ces ornements pendant la vie du garçon à l’époque ptolémaïque.

Les recherches ont conduit le musée égyptien à déplacer Golden Boy du sous-sol vers sa salle d’exposition principale où il sera désormais exposé.

Mise à jour le 23 janvier : Détails sur la momie ajoutés à partir du document de recherche.