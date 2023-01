Un adolescent momifié au cœur d’or a été “déballé numériquement” environ 2 300 ans après son enterrement.

Les restes intacts du garçon, estimé à 14 ou 15 ans à sa mort, ont été examinés par tomodensitométrie, révélant les efforts déployés par sa famille pour tenter d’assurer son passage en toute sécurité dans l’au-delà.

Les anciens Égyptiens croyaient que lorsque les gens mouraient, leur esprit entreprenait un voyage dangereux dans le monde souterrain, où leur caractère serait jugé.

Pour assurer un résultat positif, une place dans l’au-delà, cet adolescent particulier a été enterré avec 49 amulettes – dont un scarabée doré où son cœur aurait été et une langue dorée dans sa bouche.

La momie remonte à la période ptolémaïque, lorsque l’Égypte était gouvernée par une dynastie du même nom.

Il a été retrouvé dans un cimetière utilisé entre environ 332 et 30 avant JC à Nag el-Hassay dans le sud de l’Égypte pendant la Première Guerre mondiale, mais n’a pas été examiné dans le sous-sol du musée égyptien du Caire jusqu’à présent.

Grâce aux résultats de la nouvelle étude, publiée dans la revue Frontiers in Medicine, la momie a été déplacée dans la salle d’exposition principale sous le surnom de “Golden boy”.

Image:

Des amulettes étaient placées sur ou à l’intérieur de la momie en trois colonnes. Photo : SN Saleem, SA Seddik, M el-Halwagy



Comment le garçon a-t-il été enterré ?

Non seulement la momie était décorée de 49 amulettes, reflétant son statut de grande classe, mais il portait également un masque doré, un cartonnage pectoral sur le torse et une paire de sandales.

“Les sandales étaient probablement destinées à permettre au garçon de sortir du cercueil”, a déclaré le Dr Sahar Saleem, professeur de médecine à l’Université du Caire et auteur principal de l’étude.

“Selon le livre rituel des anciens Egyptiens des morts, le défunt devait porter des sandales blanches pour être pieux et propre avant de réciter ses vers.”

La momie a été placée à l’intérieur de deux cercueils – l’intérieur en bois, tandis que l’extérieur portait une inscription grecque.

Il était entouré de fougères, comme c’était une ancienne tradition égyptienne.

Le Dr Saleem a déclaré: “Les anciens Égyptiens étaient fascinés par les plantes et les fleurs et croyaient qu’ils possédaient des effets sacrés et symboliques.”

Plus comme ça :

Les couches de maman parfaitement enveloppées “décollées”

Comment le jeu vidéo a aidé la British Library à donner vie à l’histoire

Le vrai champignon “zombie” derrière The Last Of Us

La comète verte s’approche du point le plus proche de la Terre

Image:

Le cercueil de la momie. Photo : SN Saleem, SA Seddik, M el-Halwagy



En plus de se faire enlever le cœur, le garçon s’est fait retirer le cerveau par le nez.

Mais il a été remplacé par de la résine plutôt que par quelque chose d’or.

Ses dents étaient en bon état, cependant, sans aucun signe de maladie ou de carie.

Les chercheurs ont été incapables d’identifier une cause de décès au-delà des causes naturelles.