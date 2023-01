Une momie déterrée en Égypte enveloppée de “couches d’or” pourrait être la plus ancienne jamais découverte, selon des archéologues

Une vue à l’intérieur de la tombe récemment découverte sur le site archéologique de Saqqarah. (Khaled Desouki/Getty Images)

Les archéologues ont découvert ce qui est probablement la plus ancienne momie jamais découverte en Égypte jeudi.

Les archéologues ont découvert les Hekashepes vieux de 4 300 ans près de la pyramide à degrés enveloppés de feuilles d’or.

L’Égypte a récemment annoncé de nombreuses découvertes archéologiques dans le but de relancer son industrie touristique.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Une équipe d’archéologues a mis au jour ce qui pourrait être la momie “la plus ancienne” et “la plus complète” jamais découverte en Egypte, a annoncé jeudi le responsable des fouilles.

Considéré comme les restes d’un homme nommé Hekashepes, les archéologues ont trouvé la momie de 4 300 ans dans une ancienne tombe près du Caire de la cinquième et sixième dynastie du pays – qui s’étendait des années 2500 avant JC à 2100 avant JC, Zahi Hawass, l’ancien égyptien ministre des Antiquités, dit dans un communiqué.

“J’ai mis ma tête à l’intérieur pour voir ce qu’il y avait à l’intérieur du sarcophage : une belle momie d’un homme entièrement recouverte de couches d’or”, a déclaré Hawass. journalistes sur le site de la fouille.

La momie vieille de plusieurs siècles a été retrouvée au fond d’un puits de 15 mètres près de la pyramide à degrés de la nécropole de Saqqarah, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Saqqarah, un “grand chef-d’œuvre de la conception architecturale”, est située à Memphis, la première capitale de l’Égypte ancienne.

Un archéologue restaure des antiquités après l’annonce de nouvelles découvertes à Saqqarah. (Fadel Dawod/Getty Images)

Plusieurs autres “découvertes archéologiques importantes” ont été faites, a déclaré Hawass, notamment des tombes appartenant à Meri, un “gardien des secrets” au palais royal, et Khnum-djed-ef, un prêtre du complexe pyramidal d’Ounas. De nombreuses statues de divinités, des amulettes, des outils de la vie quotidienne et des récipients en pierre ont également été découverts.

“Cette découverte est si importante car elle relie les rois aux gens qui vivent autour d’eux”, a déclaré Ali Abu Deshish, un autre archéologue de l’équipe de fouilles. selon Nouvelles de la BBC.

Cela survient seulement un jour après qu’une autre équipe d’archéologues découvert des ruines d’une autre ville ancienne appelée Louxor, au sud du Caire. Plus tôt cette semaine, scientifiques “déballé numériquement” la momie “golden boy” de 2 300 ans à l’aide de tomodensitogrammes. Les scans ont révélé de nouvelles informations sur la façon dont les anciens embaumeurs utilisaient de précieuses amulettes pour protéger les morts.

Il y a eu une série de grands découvertes archéologiques à travers l’Égypte ces dernières années, mis en évidence dans le cadre d’une poussée croissante vers promouvoir l’industrie touristique du pays. L’industrie a souffert depuis la montée des troubles politiques dans le pays depuis 2011, ainsi que les restrictions de voyage dues à la pandémie de Covid-19.