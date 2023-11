Une modeste proposition pour la SEC

Le commissaire de la SEC, Mark Uyeda, rend les choses intéressantes pour Gary Gensler. | Tasos Katopodis/Getty Images

ENREGISTREMENT ÉGRATIGNÉ — L’un des jeux de société préférés des passionnés de politique à Washington – se battre pour savoir comment les régulateurs américains devraient finaliser une règle tant attendue en matière de divulgation des risques climatiques – vient peut-être d’atteindre un nouveau niveau de complexité.

La Securities and Exchange Commission de Gary Gensler est déjà confrontée à un tourbillon de questions sur ce qui est sans doute sa règle la plus surveillée : l’agence sera-t-elle conforme à la nouvelle loi californienne sur la divulgation du climat ? Peut-elle atteindre l’équivalence avec l’Union européenne ? Et bien sûr, quand sort-il ?

Aujourd’hui, le commissaire républicain de la SEC, Mark Uyeda, lance encore une autre boule de courbe dans le mélange, arguant que l’agence pourrait devoir envisager de proposer à nouveau la règle si la version finale « s’écarte de manière significative » de l’originale vieille de 20 mois. Rapports Declan .

“La Commission devrait faire tout son possible pour ne pas promulguer une règle coûteuse et inefficace, car cela pourrait être le signe d’un processus défectueux qui soulève la question de savoir si la règle est arbitraire et capricieuse au regard de la loi sur la procédure administrative”, a déclaré Uyeda dans remarques préparées pour un discours à New York aujourd’hui.

Une nouvelle proposition repousserait presque certainement la règle finale jusqu’à l’année prochaine – une déclaration qui est susceptible d’augmenter la pression des investisseurs et des législateurs désireux de voir le produit fini . Mais Uyeda prévient que ne pas prendre cette mesure pourrait renforcer les arguments des groupes d’entreprises et des responsables républicains qui menacent déjà d’inonder la SEC de poursuites judiciaires à propos de cette règle.

Les commentaires du commissaire rappellent brutalement que la SEC s’enfonce dans un paysage juridique où les poursuites contre les régulateurs sont monnaie courante et ont plus de chances de réussir.

Quelques jours seulement avant le discours d’Uyeda, par exemple, un panel de juges de la Cour d’appel du cinquième circuit a ordonné à la SEC de retravailler une règle de divulgation des rachats d’actions pour laquelle la Chambre de commerce a poursuivi en justice parce que l’agence n’avait pas répondu correctement à certains commentaires ou n’avait pas répondu de manière adéquate à certains commentaires. justifier la mesure.

La décision de rachat n’a toutefois pas été une perte totale pour la SEC. Le tribunal a notamment rejeté les arguments selon lesquels la règle violait le premier amendement en raison de son discours convaincant et selon lesquels la période de commentaires de 45 jours n’était pas assez longue – deux arguments qui ont surgi dans les critiques de l’industrie à l’égard de la règle de divulgation des risques climatiques.

Uyeda a fait allusion à la décision dans le discours et a déclaré que proposer à nouveau la règle climatique permettrait au public de peser sur les dernières réflexions de la SEC sur la manière d’imposer les divulgations.

Depuis que la proposition a été publiée, la Cour suprême a déclenché un vaste débat sur les pouvoirs des agences, tandis que les décideurs politiques de Californie et de l’Union européenne ont fait avancer leurs propres lois sur la divulgation du climat.

Il n’est cependant pas clair si cela suffit à convaincre Gensler de proposer à nouveau. Le président de la SEC a déclaré que sa priorité était d’aboutir à une règle finale qui puisse survivre aux contestations judiciaires. Mais il aura besoin du soutien de deux autres commissaires – probablement ses collègues démocrates Caroline Crenshaw et Jaime Lizárraga – pour y parvenir.

RETRAITS DE VENT — Une semaine à succès à l’envers dans le monde de l’éolien offshore a laissé le New Jersey en difficulté et le programme vert du président Joe Biden en danger.

Cela a également permis à New York de prendre le dessus dans la lutte pour attirer l’énergie propre et les emplois qui pourraient en découler. Rapport de Marie J. French et Ry Rivard .

New York et d’autres États du Nord-Est vont devoir prendre le relais du New Jersey suite à la décision de la société énergétique danoise Ørsted d’annuler deux projets éoliens offshore dans le Garden State. Les annulations sont particulièrement douloureuses pour le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, et les démocrates de Trenton, qui ont dépensé des capitaux à la fois politiquement et sous forme d’allégements fiscaux pour attirer l’entreprise et la persuader de persister face aux difficultés financières.

PRESSION DE L’EAU – Les électeurs du Texas se prononceront aujourd’hui sur une initiative de vote qui, espèrent les responsables de la huitième plus grande ville de l’État, les aidera à financer deux usines de dessalement pour compenser les pénuries d’eau que les critiques associent à un accord visant à envoyer 25 millions de gallons par jour à un partenariat. entre ExxonMobil et Saudi Basic Industries Corp., Emma Cordover rapporte .

Corpus Christi demande aux habitants de limiter l’irrigation des pelouses et de prendre d’autres mesures de conservation alors que la ville fait face aux conditions de sécheresse qui ont touché une grande partie du pays ces dernières années. Le maire de la ville et une majorité des membres du conseil municipal considèrent le dessalement comme un moyen de réduire cette pression et d’attirer de nouvelles entreprises, tandis que d’autres voient dans cette dernière une grande partie du problème.

« Lorsqu’ils ont vendu l’eau à l’usine Exxon/SABIC, ils ont vendu notre coussin d’eau, le tampon de notre approvisionnement en eau », a déclaré un membre du conseil. Jim Kleinqui est également président du Sierra Club régional et a affirmé que les usines de dessalement augmenteraient les tarifs de l’eau.

Proposition 6 créerait un Texas Water Fund d’un milliard de dollars pour accorder des prêts et des subventions pour soutenir des projets d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées ainsi que « des stratégies innovantes d’approvisionnement en eau telles que le dessalement de l’eau marine et saumâtre ».

PRESSION PLASTIQUE — Les coûts environnementaux et sanitaires totaux de la pollution plastique peuvent être jusqu’à 10 fois plus élevés pour les pays à faible revenu, même s’ils n’utilisent qu’environ un tiers de la quantité de plastique par habitant que les pays à revenu élevé. selon un nouveau rapport du Fonds mondial pour la nature.

Le rapport intervient alors que les pays doivent se réunir la semaine prochaine à Nairobi, au Kenya, pour le troisième des cinq cycles de négociations prévus pour un traité mondial sur les plastiques dirigé par l’ONU. Le WWF est l’une des principales organisations alignant les entreprises à travers une coalition cela nécessite, en partie, la réduction de la production de plastique.

CLIMAT ACRIMONIEUX — Un accord fragile entre les pays chargés de créer un fonds pour aider les pays vulnérables à faire face aux catastrophes liées aux conditions météorologiques a mis en lumière des divisions qui menacent de saper le sommet annuel de l’ONU sur le climat qui doit s’ouvrir à la fin du mois.

Les États-Unis se sont battus et ont obtenu des dispositions qui rendent les versements volontaires au fonds – laissant à l’administration Biden la possibilité de ne pas contribuer. Le document fournit des recommandations sur la structure du fonds climatique pour les pays les plus pauvres qui subissent des dommages inévitables dus à la montée des mers, à l’intensification des inondations et aux sécheresses prolongées.

C’était un accord qui a laissé tout le monde insatisfait, Sara Schonhardt aux reportages E&E News de POLITICO .

