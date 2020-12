Des membres des forces iraniennes portant le cercueil du scientifique nucléaire de haut niveau tué Mohsen Fakhrizadeh lors de ses funérailles dans la capitale iranienne – AFP

L’Iran a affirmé qu’une mitrailleuse contrôlée par l’intelligence artificielle avait été utilisée pour «zoomer» sur le scientifique nucléaire Mohsen Fakhrizadeh et le tuer de 13 balles, alors que le régime cherchait à se présenter comme la victime d’un assassinat sophistiqué et de haute technologie.

L’amiral Ali Fadavi, commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), a donné le nouveau récit de l’assassinat de l’une des personnalités les plus importantes du régime chez lui.

L’agence de presse iranienne Mehr a cité l’amiral Fadavi qui aurait déclaré qu’une arme télécommandée dotée d’une «intelligence artificielle» et d’une technologie de reconnaissance faciale avait été utilisée pour identifier et tuer Fakhrizadeh.

« Nous avons vérifié et découvert qu’un satellite contrôlait une mitrailleuse à distance, et il n’y avait aucun terroriste sur les lieux », a déclaré l’amiral.

Il a ajouté que la mitrailleuse était si précise qu’elle n’a pas touché l’épouse de Fakhrizadeh, qui était assise dans la même voiture alors qu’ils traversaient la ville d’Absard et ont été pris en embuscade. Après avoir été abattu, Fakhrizadeh a été emmené à l’hôpital où il est décédé des suites de ses blessures.

Les analystes militaires ont mis en doute l’affirmation selon laquelle le meurtre a été effectué par télécommande, sans aucun agent sur le terrain, car il y aurait un risque élevé d’erreur technologique.

«Dans le passé, les Israéliens et d’autres n’ont pas eu trop de difficultés à abattre ou à placer des mines à patelle sur les voitures de scientifiques en Iran», a déclaré Jack Watling, chercheur pour la guerre terrestre au Royal United Services Institute.

«Un appareil télécommandé est-il une méthode plus simple et plus sûre que celle-ci? C’est possible mais ce n’est pas la manière la plus évidente de le faire.

Utiliser un appareil télécommandé pour mener l’attaque était techniquement possible mais présentait des limites pratiques, a-t-il déclaré. «Les Iraniens n’ont présenté aucune épave en termes de composants, ce qu’ils étaient prêts à faire dans le passé», a déclaré M. Watling, ce qui, dans l’ensemble, lui a fait douter de leur compte.

Le dernier compte rendu des Iraniens épargnerait également aux dirigeants du régime une certaine gêne face à ce qui semble être un échec majeur de la sécurité nationale qui a permis à une puissance étrangère de tuer un haut responsable du régime sur le sol iranien.

L’Iran a affirmé à plusieurs reprises que l’assassinat avait été perpétré par son ennemi juré Israël, qui affirme que Fakhrizadeh était à la tête du programme nucléaire iranien et avait tenté de développer une ogive nucléaire.

Image de la scène où Mohsen Fakhrizadeh a été tué à Absard, une petite ville juste à l’est de la capitale, Téhéran – AP

En 2018, Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, a déclaré à propos de Fakhrizadeh «souvenez-vous de ce nom», en prononçant un discours décrivant les activités nucléaires de l’Iran, un commentaire qui, selon l’Iran, est la preuve de l’implication de l’État juif.

Les derniers détails sont survenus alors que la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne ont exhorté l’Iran à cesser l’expansion de son programme nucléaire au risque de compromettre la diplomatie avec Joe Biden, le nouveau président américain.

M. Biden a déclaré qu’il espérait relancer l’accord nucléaire iranien de l’ère Obama, également connu sous le nom de JCPOA, qui a assoupli les sanctions contre le régime en échange de restrictions sur son programme nucléaire.

M. Trump s’est retiré de manière controversée des accords au cours de sa présidence, affirmant que cela n’avait pas réussi à empêcher l’Iran de développer des armes nucléaires.

« L’annonce récente de l’Iran … selon laquelle il a l’intention d’installer trois autres cascades de centrifugeuses avancées à l’usine d’enrichissement de carburant de Natanz est contraire au JCPOA et profondément inquiétante », a déclaré le Foreign, Commonwealth & Development Office du Royaume-Uni dans un communiqué.

«Si l’Iran souhaite sérieusement préserver un espace de diplomatie, il ne doit pas mettre en œuvre ces étapes», a ajouté le communiqué.