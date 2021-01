Moins d’une semaine après qu’une foule violente a pris d’assaut le Capitole dans une faille de sécurité mortelle, les services secrets ont exprimé leur confiance lundi dans un plan tentaculaire pour sécuriser l’inauguration présidentielle, la décrivant comme une «mission zéro échec».

Michael Plati, l’agent à la tête de l’effort, a promis une «présence solide» des forces de l’ordre et de la Garde nationale, ainsi qu’un réseau en couches de clôtures et de points de contrôle des véhicules pour repousser les menaces potentielles.

Plati a décrit l’effondrement de la sécurité de la semaine dernière comme un « rappel poignant » des conséquences d’une panne.

«Nous avons une mission zéro échec», a-t-il déclaré. «Nous pensons que nous sommes prêts à relever les défis de cette journée».

Bien que Plati n’ait pas abordé les menaces spécifiques posées à l’inauguration, le FBI a averti les autorités de la possibilité de manifestations armées le jour de l’inauguration, le 20 janvier, à Washington et dans les capitales des États à la veille de la prestation de serment du nouveau président. , selon un fonctionnaire connaissant le sujet. Le responsable, qui n’est pas autorisé à commenter publiquement, a déclaré que les conseils du FBI étaient basés sur des renseignements glanés sur les plateformes de médias sociaux où les militants ont appelé à une nouvelle série d’affrontements.

Cinq personnes, dont un officier de la police du Capitole des États-Unis, sont décédées des suites des violences de la semaine dernière lorsque des assaillants, dont beaucoup étaient armés et brandissant des drapeaux en soutien au président Donald Trump, se sont précipités dans le Capitole où les législateurs confirmaient officiellement la victoire de Biden aux élections de novembre.

Il y aura 10 000 soldats de la Garde nationale à Washington pour l’inauguration, a déclaré lundi le général Daniel Hokanson, chef du bureau de la Garde nationale. Ils assureront la sécurité, la logistique et la communication. En cas de besoin, 5 000 soldats supplémentaires de la Garde pourraient être appelés, a-t-il déclaré.

L’autorisation pour 15 000 soldats de la garde éclipse les 340 gardes demandés par les fonctionnaires du district de Columbia avant l’attaque du Capitole le 6 janvier. Ces troupes ont été recherchées pour le contrôle du trafic et la sécurité dans les stations de transport en commun du métro.

Au moins 200 agents du département de police de New York sont également envoyés à Washington pour aider le 20 janvier, a déclaré lundi un responsable du NYPD.

L’inauguration est l’une des tâches les plus décourageantes des autorités chargées de l’application de la loi.

L’affrontement au Capitole a offert une image discordante de la vulnérabilité au motif même où le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris seront assermentés.

Une cascade de défaillances de sécurité a conduit à la démission de hauts responsables de l’application des lois du Capitole, y compris le chef de la police du Capitole américain Steven Sund.

Une grande partie de l’effondrement de la sécurité a été centrée sur l’incapacité de mettre les unités de la Garde nationale au courant avant la manifestation.

Sund a déclaré que les responsables de la sécurité de la Chambre et du Sénat avaient rejeté ses demandes de mise en attente de la Garde nationale dans les jours précédant l’émeute meurtrière.

Le chef, qui a démissionné le lendemain de l’émeute, a déclaré au Washington Post que les sergents d’armes de la Chambre et du Sénat lui avaient dit qu’ils n’étaient pas à l’aise avec «l’optique» de déclarer une urgence quelques jours avant la manifestation et a suggéré à Sund de demander de manière informelle aux responsables de la Garde. être en alerte. Les fonctionnaires de la Chambre et du Sénat ont également démissionné.

Sund a déclaré qu’il avait demandé de l’aide cinq fois de plus alors que l’émeute se déroulait. Une foule de plusieurs milliers a rapidement envahi le contingent de la police du Capitole de 1400 officiers.

Plati a déclaré que la scène troublante de la semaine dernière avait été incorporée dans le plan de sécurité global pour l’inauguration, qualifiant les événements de « leçons apprises » pour les autorités assurant une démonstration de signature de la démocratie américaine qui attire généralement un contingent d’anciens présidents, de leurs familles et de dignitaires étrangers. et des représentants d’une grande partie du gouvernement.

L’opération, désignée comme un événement national spécial de sécurité, est dirigée par les services secrets et comprend le département de la police métropolitaine de Washington, la police américaine du parc, la police du Capitole des États-Unis et le Pentagone. Des centaines de policiers de partout au pays sont également impliqués.

Malgré les critiques des législateurs sur la réponse de la police du Capitole à l’émeute, Plati a qualifié l’agence de partie intégrante du plan d’inauguration. Lundi, le secrétaire par intérim de la Sécurité intérieure, Chad Wolf, a rencontré des responsables des services secrets pour revoir la stratégie.

Plati a déclaré qu’une « présence policière très robuste » dans toute la ville sera renforcée par des clôtures, des barricades et d’autres dispositifs de sécurité physique.

La perspective d’une perturbation de masse, a déclaré Plati, a toujours fait partie du plan « pour faire face aux manifestations qui pourraient devenir illégales ».

Trump a confirmé qu’il n’assisterait pas à l’inauguration après avoir passé des semaines depuis qu’il a perdu les élections du 3 novembre, mettant à niveau des allégations non fondées de fraude électorale pour tenter d’annuler les résultats. Il a exprimé son soutien à la manifestation de la semaine dernière et a exhorté ses partisans à marcher vers le Capitole.

« Une des rares choses sur lesquelles lui et moi sommes jamais convenus – il ne se présente pas », a déclaré Biden la semaine dernière, faisant référence à la décision de Trump de ne pas y assister. À l’inverse, il a déclaré qu’il souhaiterait la présence du vice-président Mike Pence et qu’il serait «honoré de l’avoir là-bas».

Biden a exprimé sa confiance dans les services secrets et le plan de sécurité inaugural.