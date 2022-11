Une mission mondiale pour protéger nos océans

Aujourd’hui est le deuxième jour annuel de l’Appel à la Terre. Nous travaillons en partenariat avec des écoles, des particuliers et des organisations du monde entier pour sensibiliser aux problèmes environnementaux et participer à l’éducation à la conservation.

Qu’est-ce que l’Appel à la Terre ?

Call to Earth est une initiative de CNN dédiée à la conservation, à l’environnementalisme et à la durabilité. À travers la télévision, notre site Web et les médias sociaux, nous racontons des histoires sur notre incroyable planète et les personnes remarquables qui la protègent.

Le thème du Jour de l’Appel à la Terre de cette année est Océans vivants : inverser la tendance.

Qu’il s’agisse de la surpêche, de la pollution ou du changement climatique, nos océans sont confrontés à des menaces mondiales. Mais tout le monde peut aider à les protéger. Découvrez comment vous pouvez vous impliquer

Si vous faites quelque chose pour aider nos océans pour le Jour de l’Appel à la Terre, vous pouvez partager les détails sur les réseaux sociaux, en utilisant les hashtags #CallToEarthDay ou #CallToEarth. Les meilleurs messages ont une chance d’être présentés sur les plateformes télévisées et numériques de CNN.