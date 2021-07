Une mission mondiale dirigée par Interpol voit plus de 280 suspects de trafic d’êtres humains arrêtés et 430 victimes libérées

Les forces de l’ordre de 47 pays ont participé à la mission, dans le cadre de laquelle quelque 500 000 inspections ont été effectuées aux points de contrôle et aux aéroports à la suite de renseignements locaux et de dénonciations, a déclaré Interpol dans un communiqué lundi.

Outre la mission globale de lutte contre le trafic de migrants, l’agence a déclaré que 60 autres enquêtes transnationales avaient été lancées pour se concentrer sur les pièces d’identité falsifiées, après la saisie d’un afflux de faux ou de documents d’identité volés au cours de la mission.

L’opération Liberterra s’est déroulée du 5 au 9 juillet et, le premier jour de la mission, les autorités tanzaniennes ont arrêté un chauffeur de bus ougandais transportant une boîte de 169 faux passeports de Kampala à Dar es Salaam, selon Interpol.

Parmi les arrestations effectuées au cours de l’opération, les autorités du Brésil, de Colombie, de Curaçao et du Panama ont détenu des fugitifs recherchés pour des crimes tels que le trafic de drogue, le viol et le blanchiment d’argent. Six personnes ont été arrêtées au Royaume-Uni et recherchées par les autorités pour trafic sexuel.

Le secrétaire général d’Interpol, Jurgen Stock, a déclaré que l’opération « comment les réseaux criminels multinationaux et hautement organisés ne se concentrent que sur une seule chose : le profit ».

« Avec 22 groupes criminels démantelés, cela montre également ce que peut accomplir une action policière mondiale coordonnée. » Stock ajouté.

Les résultats de l’opération Liberterra ont également mis en évidence un niveau préoccupant de trafic d’êtres humains en provenance d’Afrique et du Moyen-Orient vers l’Europe. En Espagne, un groupe criminel organisé qui aurait fait passer clandestinement des migrants par mer d’Algérie vers la côte espagnole a été démantelé. Les autorités de Macédoine du Nord ont arrêté six membres de gangs qui, selon Interpol, ont assuré la liaison avec des partenaires au Moyen-Orient pour faire passer des migrants en Grèce en provenance d’Afghanistan, du Bangladesh, du Pakistan et de Syrie.

De nombreuses victimes de la traite localisées dans le cadre de la mission ont été secourues au Soudan, a indiqué Interpol, les autorités y ayant libéré 253. Elles ont également arrêté 32 suspects dans le cadre de l’opération conjointe.

L’organisme chargé de l’application des lois a également noté que certaines des 430 victimes de la traite trouvées via l’Opération Liberterra étaient des filles mineures, dont certaines avaient été « contraints à l’exploitation sexuelle par des menaces de mort proférées par des trafiquants d’êtres humains ».

