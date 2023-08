Une mission lunaire ratée ébranle la fierté russe et reflète des problèmes plus profonds avec l’industrie spatiale de Moscou

Une tentative ambitieuse mais ratée de la Russie de retourner sur la Lune après près d’un demi-siècle a révélé les énormes défis auxquels était confronté le programme spatial autrefois fier de Moscou.

La destruction de la sonde robotique Luna-25, qui s’est écrasée à la surface de la Lune au cours du week-end, reflète les problèmes endémiques qui affligent l’industrie spatiale russe depuis l’effondrement de l’Union soviétique en 1991. Ceux-ci incluent la perte de technologies clés dans l’effondrement industriel post-soviétique, l’impact meurtrier des récentes sanctions occidentales, une énorme fuite des cerveaux et une corruption généralisée.

Yuri Borisov, le chef de la société spatiale contrôlée par l’État Roscosmos, a attribué l’échec au manque d’expertise dû à la longue pause dans la recherche lunaire qui a suivi la dernière mission soviétique sur la lune en 1976.

« L’expérience inestimable que nos prédécesseurs ont acquise dans les années 1960-70 a été effectivement perdue », a déclaré Borisov. « Le lien entre les générations a été coupé. »

Alors que l’URSS a perdu la course aux États-Unis pour débarquer des humains sur la lune, le programme lunaire soviétique a eu plus d’une douzaine de missions robotiques pionnières réussies, dont certaines comportaient des rovers lunaires et ont ramené des échantillons de sol sur Terre. La fière histoire spatiale soviétique comprend le lancement du premier satellite dans l’espace en 1957 et le premier humain dans l’espace en 1961.

Mikhail Marov, un scientifique de 90 ans qui a joué un rôle de premier plan dans la planification des premières missions lunaires et a travaillé sur le projet Luna-25, a été hospitalisé après son échec.

« C’était très dur. C’est le travail de toute ma vie », a déclaré Marov dans des propos relayés par les médias russes. « Pour moi, c’était la dernière chance de voir la renaissance de notre programme lunaire. »

Borisov a déclaré que le propulseur du vaisseau spatial a tiré pendant 127 secondes au lieu des 84 secondes prévues, provoquant son crash, et une commission gouvernementale enquêtera sur le problème.

Natan Eismont, un chercheur de premier plan à l’Institut de recherche spatiale basé à Moscou, a déclaré à l’agence d’État RIA Novosti que des signes de problèmes d’équipement étaient apparus avant même le crash, mais que les responsables de l’espace ont quand même donné le feu vert pour l’atterrissage.

Vitaly Egorov, un blogueur spatial russe populaire, a noté que Roscosmos avait peut-être négligé les avertissements dans la précipitation pour être le premier à atterrir sur le pôle sud lunaire devant un vaisseau spatial indien qui était en orbite autour de la lune avant un atterrissage prévu.

« On dirait que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, mais ils ont décidé de ne pas changer le calendrier pour empêcher les Indiens de passer en premier », a-t-il déclaré.

Le pôle sud lunaire intéresse particulièrement les scientifiques, qui pensent que les cratères polaires ombragés en permanence pourraient contenir de l’eau gelée dans les roches que les futurs explorateurs pourraient transformer en air et en carburant de fusée.

Un facteur majeur exacerbant les problèmes spatiaux de la Russie qui aurait pu jouer un rôle dans l’échec de Luna-25 a été les sanctions occidentales contre Moscou pour sa guerre en Ukraine. Ces sanctions ont bloqué les importations de micropuces et d’autres composants occidentaux clés et restreint les échanges scientifiques.

Alors qu’il travaillait sur le projet Luna-25, Roscosmos s’est associé à l’Agence spatiale européenne qui devait fournir une caméra pour faciliter l’atterrissage. L’ESA a interrompu le partenariat peu après l’invasion de février 2022 et a demandé à Roscosmos de retirer sa caméra du vaisseau spatial.

Des années plus tôt, la Russie espérait acheter à Airbus le principal appareil de navigation pour la mission lunaire, mais n’a pas pu en raison de restrictions bloquant le transfert de technologie. En fin de compte, il a développé son propre équipement qui a retardé le projet et pesait deux fois plus, réduisant la charge utile scientifique du vaisseau spatial qui pesait 1 750 kilogrammes (plus de 3 800 livres).

De nombreux experts de l’industrie notent que même avant les dernières sanctions occidentales, l’utilisation de composants de qualité inférieure a conduit à l’échec d’une mission ambitieuse visant à envoyer une sonde sur la lune Phobos de Mars en 2011. Les propulseurs du vaisseau spatial n’ont pas réussi à l’envoyer sur un chemin vers Mars et il a brûlé dans l’atmosphère terrestre – un problème que les enquêteurs ont attribué à l’utilisation de micropuces commerciales bon marché qui n’étaient pas adaptées aux conditions difficiles de l’espace.

Certains observateurs ont émis l’hypothèse que l’utilisation de composants bon marché aurait pu provenir d’un stratagème visant à détourner des fonds gouvernementaux, plutôt que d’importer l’équipement spécialisé pour le vaisseau spatial Phobos-Grunt, qui a été conçu par le NPO Lavochkin, la même société qui a développé Luna-25.

NPO Lavochkin a conçu des avions de combat pendant la Seconde Guerre mondiale et a été le principal développeur de missions robotiques soviétiques sur la lune, Vénus et Mars. Plusieurs hauts dirigeants de Lavochkin ont été arrêtés pour abus de pouvoir ces dernières années.

Suite à l’échec de Phobos, les responsables de l’espace ont parlé de procéder à une révision approfondie de la conception du vaisseau spatial lunaire pour éviter d’utiliser des composants similaires de qualité inférieure. On ne sait pas si un tel travail a jamais eu lieu.

La télévision d’État russe avait salué Luna-25 comme l’entrée triomphale du pays dans une course à la nouvelle lune, mais depuis le crash, les diffuseurs ont tenté de minimiser la perte du vaisseau spatial. Certains ont fait valoir que la mission n’était pas un échec complet car elle renvoyait des images de la surface lunaire depuis l’orbite et d’autres données.

Borisov a essayé de rester optimiste, affirmant qu’il avait obtenu des résultats importants.

Il a insisté sur le fait que participer à la recherche lunaire « ne signifie pas seulement le prestige ou la réalisation d’objectifs géopolitiques, il est nécessaire d’assurer la capacité de défense et la souveraineté technologique ».

« J’espère que les prochaines missions … seront couronnées de succès », a déclaré Borisov, ajoutant que Roscosmos intensifiera les travaux sur les futures missions lunaires, dont la prochaine est prévue pour 2027.

« Nous ne devons en aucun cas interrompre notre programme lunaire. Ce serait une décision totalement erronée », a-t-il déclaré.

Au milieu des accusations, certains ont fait valoir que l’échec pourrait coûter son travail à Borisov. D’autres ont prédit qu’il éviterait probablement le limogeage, notant que le président Vladimir Poutine avait réussi à éviter les évictions rapides de fonctionnaires en réponse à des incidents.

Borisov, qui était auparavant vice-Premier ministre chargé des industries de l’armement, est devenu chef de Roscosmos il y a un an, succédant à Dmitri Rogozine, qui a été largement blâmé pour certains incidents spatiaux antérieurs. Rogozine, qui a rejoint les combats en Ukraine en tant que volontaire, n’a pas commenté l’échec de la mission Luna-25.

Sous Rogozine, Roscosmos a subi une série de lancements de satellites ratés. Combinés au rôle croissant d’entreprises privées comme SpaceX d’Elon Musk, ces échecs ont coûté à la Russie son créneau autrefois important sur le marché mondial lucratif des lancements spatiaux.

Rogozine a été largement critiqué pour ne pas avoir réussi à éradiquer la corruption endémique, y compris les fonds détournés lors de la construction du cosmodrome de Vostochny en Extrême-Orient russe, qui a été utilisé pour lancer la dernière mission lunaire.

Certains commentateurs ont déclaré que le crash du Luna-25 avait ébranlé le prestige de la Russie et soulevé de nouveaux doutes quant à ses prouesses technologiques à la suite des bévues militaires en Ukraine.

« Les conséquences de la catastrophe de Luna-25 sont énormes », a déclaré l’analyste politique pro-Kremlin Sergueï Markov.

« Cela soulève des doutes quant aux prétentions de la Russie à un statut de grande puissance aux yeux de la communauté mondiale. Beaucoup décideraient que la Russie ne peut pas réaliser ses ambitions ni en Ukraine ni sur la Lune parce qu’elle ne vit pas par sa modeste capacité actuelle mais plutôt par des fantasmes sur son grand passé », a-t-il déclaré. « Les peuples et les pays veulent se ranger du côté des forts qui gagnent, pas des faibles qui continuent à trouver des excuses pour leurs défaites. »

The Associated Press