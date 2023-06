Une mission humanitaire se dirige vers la Syrie — mais elle ne rapatriera pas les Canadiens détenus

Une mission humanitaire canadienne qui comprend un sénateur se rendra dans le nord-est de la Syrie dans l’espoir de rendre visite à des Canadiens détenus dans des camps de prisonniers kurdes, mais Ottawa ne les laissera pas rapatrier les prisonniers.

La sénatrice Kim Pate, l’ancien diplomate canadien Scott Heatherington et l’ancien secrétaire d’Amnistie internationale Canada

Le général Alex Neve se rendra en Syrie à la fin août pour inspecter les prisons kurdes de la région et s’entretenir avec des détenus canadiens pour évaluer leur santé et leur bien-être.

Les membres de la mission voulaient initialement se rendre en Syrie fin mai pour diriger une délégation axée sur le rapatriement des Canadiens – ils ont déclaré qu’Affaires mondiales Canada (AMC) avait refusé la proposition. La mission humanitaire espère se rendre en Syrie fin août et ses membres se disent toujours ouverts à ce que le gouvernement lui désigne une délégation de rapatriement d’ici là.

Ottawa n’a pas rapatrié quatre hommes canadiens que l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie (AANES) dirigée par les Kurdes a emprisonnés en Syrie. Les hommes n’ont pas été accusés d’un crime.

L’un des Canadiens détenus est Jack Letts, qui s’est rendu au Moyen-Orient en 2014. Letts est né à Oxford, au Royaume-Uni, mais le gouvernement britannique a révoqué sa citoyenneté en 2019. Letts a la citoyenneté canadienne par l’intermédiaire de son père.

Sally Lane, la mère de Letts, a insisté sur le fait que son fils n’avait pas rejoint l’Etat islamique pendant son séjour au Moyen-Orient.

Dans une lettre à Lane de la directrice générale des opérations consulaires du GAC, Victoria Fuller, obtenue par CBC News, Fuller a déclaré que le gouvernement canadien n’avait pas reçu de confirmation des autorités kurdes que Letts était vivant.

« Comme toute personne entrant dans le pays est confrontée à un environnement à haut risque, le gouvernement du Canada continue de déconseiller tout voyage en Syrie et n’approuve donc aucun voyage non gouvernemental en Syrie », a écrit Fuller dans la lettre.

« Comme cela a été le cas pour les rapatriements antérieurs, tout voyage requis pour soutenir les futurs efforts de rapatriement sera limité aux représentants du gouvernement du Canada. »

Mais le manque d’efforts de rapatriement du gouvernement a attiré les critiques des organisations de défense des droits de l’homme, des autorités kurdes et d’autres.

« Je représente la chambre de second examen objectif du Sénat du Canada », a déclaré Pate lors d’une conférence de presse jeudi.

« Malheureusement, il semblerait qu’il y ait eu très peu de réflexion sur les politiques qui régissent la réponse de notre gouvernement au sort des Canadiens détenus et abandonnés dans le nord-est de la Syrie. »

Pate s’est dite préoccupée par les conditions dans les camps, affirmant qu’elle avait entendu des informations faisant état d’enfants mal nourris mangeant du sable et de prisonniers languissant dans des cachots exigus et sans soleil.

Des gens marchent sur le marché du camp d’al-Hol qui abrite quelque 60 000 réfugiés, dont des familles et des partisans du groupe État islamique, dont beaucoup de ressortissants étrangers, dans la province de Hasakeh, en Syrie, le samedi 1er mai 2021. Des groupes de défense des droits humains ont soulevé préoccupation concernant les conditions dans les camps de détention en Syrie. (Baderkhan Ahmad/Associated Press)

Mais Pate, qui a passé près de quatre décennies à travailler sur des problèmes impliquant le système pénal canadien, a déclaré qu’elle était convaincue que le groupe pouvait faire des progrès en matière de rapatriement.

« Au cours de mes années de négociation dans les prisons au Canada et avec les bureaucrates correctionnels, je me suis souvent heurtée à des murs très hauts et apparemment impénétrables », a-t-elle déclaré.

« Mais il a toujours été clair pour moi qu’aucune situation n’est insoluble. »

Plus tôt cette année, le gouvernement fédéral a rapatrié 14 femmes et enfants des camps de prisonniers. La GRC a arrêté trois femmes à leur arrivée au Canada; ils ont ensuite été libérés sous caution de ne pas troubler l’ordre public. Deux autres femmes et trois enfants étaient censés être sur le vol de rapatriement, mais l’ont manqué. L’avocate des femmes a déclaré que GAC lui avait dit que les autorités kurdes avaient toujours l’intention d’aider les efforts de rapatriement canadiens.

Lane a demandé pourquoi le gouvernement avait pu rapatrier les femmes et les enfants, mais pas Letts et les autres hommes.

« Affaires mondiales a en fait mis obstacle après obstacle sur le chemin des familles qui tentent de sauver leurs enfants des prisons et des camps inhumains », a déclaré Lane lors de la conférence de presse.

« C’est arrivé pour les femmes canadiennes, et dans l’état actuel des choses, les femmes canadiennes reçoivent la justice dont mon fils est privé. »

MONTRE | La mère d’un Canadien détenu en Syrie demande pourquoi son fils n’a pas été ramené à la maison

La mère d’un Canadien détenu en Syrie demande pourquoi d’autres « obtiennent la justice dont mon fils est privé » Sally Lane est la mère de Jack Letts, emprisonné en Syrie depuis plus de quatre ans après avoir prétendument rejoint l’Etat islamique. Elle demande pourquoi d’autres personnes sont rapatriées, y compris un groupe de Canadiennes ramenées chez elles plus tôt cette année. « Pour quelle raison, parce que c’est un homme ? Lane a demandé. ‘Le [Charter of Rights] est pour tout le monde, ce n’est pas seulement pour les enfants, ce n’est pas seulement pour les femmes. C’est pour tout le monde.

Lane a déclaré qu’elle était prête à voyager avec la future mission de rapatriement en mai, mais qu’elle ne rejoindrait pas les autres dans le cadre de la mission humanitaire.

« Je pense qu’il serait trop difficile pour moi de voyager là-bas avec une mission diplomatique, sachant que Jack ne reviendra pas avec moi, et je pense que cela le dévasterait également », a déclaré Lane.

Neve a qualifié la situation des détenus de « véritable crise des droits de l’homme et de la sécurité ».

« Nous restons ouverts à être mandatés par le gouvernement canadien pour être leur représentant désigné dans ces discussions », a déclaré Neve.

« Un large éventail de droits humains sont en jeu à cause de cette politique actuelle qui consiste à laisser des hommes, des femmes et des enfants languir dans des camps. Non inculpés, non traduits en justice, endurant des camps et des conditions très difficiles. »

Il a ajouté que le groupe avait prévu des entretiens avec l’AANES pour discuter de l’accès aux camps et aux prisonniers, mais n’a pas précisé quand la réunion aura lieu.

Neve a appelé le gouvernement à inculper les détenus de crimes s’il existe des preuves.

L’affaire pourrait se diriger vers la Cour suprême

Une décision de la Cour fédérale en janvier a ordonné au gouvernement de rapatrier les quatre hommes, mais une décision de la Cour d’appel fédérale en mai l’a annulée.

« Le droit d’entrer, de rester et de sortir du Canada n’est pas un ticket d’or pour les citoyens canadiens à l’étranger pour forcer leur gouvernement à prendre des mesures – même des mesures risquées et dangereuses – afin qu’ils puissent échapper aux conséquences de leurs actes », a écrit le juge Henry Brown. dans la décision de la cour d’appel.

Lors de la conférence de presse, Lane a déclaré qu’une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada (CSC) avait été déposée.

« Nous demandons une audience rapide compte tenu de la nature urgente de cette affaire et du fait que la vie des gens est en danger », a déclaré Lane.

Neve a dit qu’il espérait que la CSC trancherait en leur faveur.

« Nous sommes sur un terrain moral solide, mais nous considérons également que nous sommes sur un terrain juridique solide, et ce terrain est celui des droits de l’homme internationaux », a-t-il déclaré.

Des groupes yézidis au Canada ont critiqué le rapatriement par le Canada de membres présumés de l’EIIS. L’Etat islamique a cherché à éradiquer la minorité irakienne de langue kurde en 2014.

« Je sais qu’il est vivant »

Dans une interview accordée à CBC jeudi, Lane a déclaré que son fils s’était rendu en Syrie alors qu’il n’avait que 18 ans. Lane a déclaré que Letts voulait soutenir le printemps arabe en Syrie en opposition au gouvernement de Bachar Al-Assad, et que les forces kurdes avaient capturé Letts alors qu’il fuyait l’EI.

Elle a appelé le gouvernement canadien à faire de la mission humanitaire une délégation de rapatriement avant son départ.

« Il y a des jours où je me demande si ça va durer 20 ans ? Est-ce que Jack aura 47 ans la prochaine fois que je le verrai ? » dit Lane.

« J’ai été impuissant pendant si longtemps, et maintenant j’ai réuni un groupe de personnes qui m’aident et sortent de cette impasse. »

Elle a dit que le dernier message qu’elle a reçu de son fils l’a exhortée à ne pas perdre espoir.

« J’ai le sentiment dans mon cœur que je sais qu’il est vivant, et c’est tout ce que je peux dire », a déclaré Lane.

« Cela doit se terminer par un rapatriement. Cela ne peut pas se terminer autrement. »