Une mission d’enquête de l’ONU enquêtera sur les meurtres dans les prisons ukrainiennes

NATIONS UNIES – Le chef des Nations Unies a déclaré mercredi qu’il nommait une mission d’enquête en réponse aux demandes de la Russie et de l’Ukraine d’enquêter sur les meurtres dans une prison d’une région séparatiste de l’est de l’Ukraine que les nations belligérantes s’accusent mutuellement d’avoir perpétrées. Le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré aux journalistes qu’il n’avait pas le pouvoir de mener des enquêtes criminelles, mais qu’il avait le pouvoir de mener des missions d’enquête, et que les termes de référence d’une mission en Ukraine sont en cours de préparation et seront envoyés aux gouvernements de L’Ukraine et la Russie pour approbation.

La Russie a affirmé que l’armée ukrainienne avait utilisé des lance-roquettes fournis par les États-Unis pour frapper la prison d’Olenivka, une colonie contrôlée par la République populaire de Donetsk soutenue par Moscou. Les autorités séparatistes et les responsables russes ont déclaré que l’attaque avait tué 53 prisonniers de guerre ukrainiens et en avait blessé 75 autres.

L’armée ukrainienne a nié avoir effectué des tirs de roquettes ou d’artillerie à Olenivka. La branche du renseignement du ministère ukrainien de la Défense a affirmé mercredi dans un communiqué avoir la preuve que des séparatistes locaux soutenus par le Kremlin étaient de connivence avec le FSB russe, la principale agence qui a succédé au KGB, et le groupe de mercenaires Wagner pour miner la caserne avant « d’utiliser une substance inflammable, qui conduit à la propagation rapide du feu dans la pièce.

L’armée ukrainienne a également affirmé mardi que la caserne avait été dynamitée de l’intérieur, citant la nature des dommages qui, selon elle, était incompatible avec les affirmations russes selon lesquelles l’Ukraine avait bombardé le bâtiment. Il n’a pas été possible dans l’immédiat de vérifier ces affirmations.

Le secrétaire général Guterres a déclaré qu’il prenait “très au sérieux” les demandes de la Russie et de l’Ukraine pour une enquête de l’ONU sur l’incident meurtrier de vendredi dernier et a exprimé l’espoir que les deux pays accepteraient les termes de référence. Dans le même temps, a-t-il dit, l’ONU recherche des “personnes compétentes et indépendantes” pour participer à la mission.

Le chef de l’ONU a également exprimé l’espoir que les pays belligérants faciliteront l’accès de la mission et fourniront les données nécessaires “pour clarifier la vérité sur ce qui s’est passé”.

Les prisonniers de guerre ukrainiens de la prison de Donetsk comprenaient des troupes capturées lors de la chute de Marioupol. Ils ont passé des mois enfermés avec des civils dans l’aciérie géante d’Azovstal, dans la ville portuaire du sud. Leur résistance lors d’un bombardement russe incessant est devenue un symbole du défi ukrainien contre l’agression russe.

Plus de 2 400 soldats du régiment Azov de la garde nationale ukrainienne et d’autres unités militaires ont abandonné leur combat et se sont rendus sous les ordres de l’armée ukrainienne en mai.

Des dizaines de soldats ukrainiens ont été emmenés dans des prisons situées dans des zones contrôlées par la Russie. Certains sont retournés en Ukraine dans le cadre d’échanges de prisonniers avec la Russie, mais d’autres familles ne savent pas si leurs proches sont toujours en vie ou s’ils rentreront un jour chez eux.

Le ministère ukrainien de la Défense a affirmé mercredi que les captifs ukrainiens de la prison avaient été victimes de “brimades, d’humiliations physiques et de démoralisation psychologique” dans le but de les contraindre à jouer dans des vidéos de propagande pro-russe.