Une équipe d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) enquêtant sur les origines de la pandémie de coronavirus a visité un marché de fruits de mer et d’animaux vivants à Wuhan, qui était lié aux premiers groupes détectés de la maladie.

L’équipe a visité dimanche le marché des fruits de mer de Huanan, désormais fermé. Le marché tentaculaire a vu sa sécurité se resserrer, avec des barricades supplémentaires érigées et davantage de gardes déployés dans la zone avant l’inspection de haut niveau.

Les experts ont passé environ une heure sur les lieux avant de le quitter en convoi. L’équipe n’a pas approché la presse, qui s’était amassée hors de la barrière de sécurité du marché.

La mission d’enquête de l’OMS a commencé ses travaux jeudi à Wuhan en Chine après avoir été libérée d’une quarantaine de deux semaines. Les experts ont déjà visité plusieurs hôpitaux et marchés, ainsi qu’une exposition commémorant la bataille de Wuhan contre l’épidémie initiale de coronavirus.

Le marché de Huanan a fait la une des journaux à la fin de 2019, lorsque l’installation a été fermée après que quatre cas de mystère « pneumonie » – qui s’est avérée être Covid-19 – y aient été liés. Le marché lui-même, ainsi que le commerce controversé d’animaux exotiques tels que les chauves-souris et les pangolins, ont été largement théorisés comme étant à l’origine de la pandémie, bien qu’aucune preuve solide de ces allégations n’ait encore émergé. De plus, des rapports de plus en plus nombreux suggèrent que le virus redouté était présent dans plusieurs pays du monde des mois avant qu’il ne soit détecté et identifié pour la première fois à Wuhan.

La pandémie en cours, qui sévit dans le monde depuis plus d’un an, a déjà tué plus de deux millions de personnes et gravement frappé l’économie mondiale. Plus de 100 millions de personnes ont contracté la maladie, selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins.

