Une mission de l’AIEA cherche à visiter l’usine de Zaporizhzhia au milieu des inquiétudes

Les dommages causés par le feu à une ligne de transmission de la plus grande centrale nucléaire d’Europe ont provoqué jeudi une panne d’électricité dans toute la région et accru les craintes d’une catastrophe dans un pays toujours hanté par la catastrophe de Tchernobyl en 1986.

Pendant ce temps, des responsables ukrainiens ont déclaré qu’une zone proche de la centrale avait été bombardée pendant la nuit, alors que l’on craignait de plus en plus qu’un conflit armé près d’une centrale atomique en activité ne cause des dommages plus graves, même si les réacteurs de Zaporizhzhia sont protégés par des dômes de confinement en béton armé.