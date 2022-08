Une mission de l’AIEA cherche à visiter l’usine de Zaporizhzhia au milieu des inquiétudes

KYIV, Ukraine (AP) – Une mission de l’Agence internationale de l’énergie atomique de l’ONU devrait visiter la centrale nucléaire de Zaporizhzhia la semaine prochaine après qu’elle a été temporairement mise hors ligne et que d’autres bombardements ont été signalés dans la région dans la nuit, ont annoncé vendredi des responsables ukrainiens.

Les dommages causés par le feu à une ligne de transmission de la plus grande centrale nucléaire d’Europe ont provoqué jeudi une panne d’électricité dans toute la région et accru les craintes d’une catastrophe dans un pays toujours hanté par la catastrophe de Tchernobyl en 1986.

Lana Zerkal, conseillère du ministre ukrainien de l’énergie, a déclaré jeudi soir aux médias ukrainiens que des problèmes logistiques étaient en cours de résolution pour que l’équipe de l’AIEA se rende à l’usine de Zaporizhzhia, qui est occupée par les forces russes et dirigée par des travailleurs ukrainiens depuis les premiers jours. de la guerre de 6 mois.

Zerkal a accusé la Russie d’avoir tenté de saboter la visite. L’Ukraine a allégué que la Russie tenait essentiellement l’usine en otage, y stockait des armes et lançait des attaques depuis ses environs, tandis que Moscou accusait l’Ukraine de tirer imprudemment sur l’installation.

“Malgré le fait que les Russes aient accepté que la mission traverse le territoire ukrainien, ils créent maintenant artificiellement toutes les conditions pour que la mission n’atteigne pas l’installation, compte tenu de la situation qui l’entoure”, a-t-elle déclaré, sans donner de détails.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de Moscou sur ces affirmations. Le chef de l’agence atomique, Rafael Mariano Grossi, a également déclaré jeudi qu’il espérait envoyer une équipe à la centrale d’ici quelques jours. Les négociations sur la façon dont l’équipe accéderait à l’usine sont compliquées mais avancent, a-t-il déclaré à la télévision France-24.

Pendant ce temps, des responsables ukrainiens ont déclaré qu’une zone proche de la centrale avait été bombardée pendant la nuit, alors que l’on craignait de plus en plus qu’un conflit armé près d’une centrale atomique en activité ne cause des dommages plus graves, même si les réacteurs de Zaporizhzhia sont protégés par des dômes de confinement en béton armé.

Le gouverneur de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, a déclaré que les bombardements dans la ville de Nikopol, qui se trouve de l’autre côté du Dniepr depuis l’usine de Zaporizhzhia, ont endommagé 10 maisons, une école et un sanatorium, sans faire de victimes.

Une ligne électrique a également été coupée, laissant jusqu’à 1 000 résidents locaux sans électricité, a-t-il ajouté. Nikopol subit des bombardements russes presque constants depuis le 12 juillet, avec huit personnes tuées, 850 bâtiments endommagés et plus de la moitié des 100 000 habitants qui fuient la ville.

Jeudi, la centrale de Zaporizhzhia a été coupée du réseau électrique après que des incendies ont endommagé la dernière ligne de transmission régulière en service, selon l’agence ukrainienne de l’énergie nucléaire, Energoatom.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a blâmé les bombardements russes et a déclaré que les générateurs diesel de secours de l’usine devaient être activés pour fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’usine. Le gouverneur régional installé par la Russie à Zaporizhzhia, Yevgeny Balitsky, a imputé les dommages à la ligne de transmission à une attaque ukrainienne.

Il n’était pas immédiatement clair si la ligne endommagée transportait l’électricité sortante ou l’alimentation entrante, nécessaire pour les systèmes de refroidissement vitaux des réacteurs. Une perte de refroidissement pourrait provoquer une fusion nucléaire.

À la suite des dommages causés à la ligne de transmission, les deux réacteurs encore en service sur les six de la centrale ont été mis hors service, a déclaré Balitsky, mais un a été rapidement rétabli, tout comme l’électricité dans la région.

De nombreuses centrales nucléaires sont conçues pour s’arrêter automatiquement ou au moins réduire la puissance du réacteur en cas de perte des lignes de transmission sortantes. L’AIEA a déclaré que l’Ukraine l’avait informée que les systèmes de protection d’urgence des réacteurs avaient été déclenchés et que tous les systèmes de sécurité restaient opérationnels.

Les trois lignes de transmission régulières de l’usine sont hors service en raison de dommages de guerre antérieurs. L’Ukraine ne peut pas simplement fermer ses centrales nucléaires pendant la guerre, car elle en dépend fortement. Ses 15 réacteurs répartis sur quatre centrales fournissent environ la moitié de son électricité.

Ailleurs, deux personnes ont été tuées et six autres blessées au cours des dernières 24 heures dans la région orientale de Donetsk, a déclaré vendredi le gouverneur Pavlo Kyrylenko. Dans la région nord-est de Soumy, à la frontière avec la Russie, plus de 100 munitions ont été tirées au cours des dernières 24 heures, incendiant une maison, a déclaré le gouverneur Dmytro Zhyvytsky.

Paul Byrne, l’Associated Press