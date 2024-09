Une mise à niveau majeure de l’intelligence artificielle de l’iPhone 16 d’Apple vient d’être annoncée avant l’événement Glowtime

Le grand événement de lancement Glowtime d’Apple approche à grands pas, et nous espérons avoir notre premier aperçu officiel de la série iPhone 16 d’Apple. Les rumeurs circulent depuis des mois maintenant, et la dernière suggère qu’Apple adoptera la toute nouvelle conception de puce V9 d’Arm, propriété de SoftBank, dans ses smartphones de nouvelle génération – la même architecture que celle de sa prochaine gamme de puces MacBook M4 pour prendre en charge une suite de fonctionnalités alimentées par l’IA.

Apple prévoit de révéler la puce A18 basée sur la nouvelle architecture de conception d’Arm lors de l’événement de lundi, selon des sources proches qui ont parlé avec l’entreprise. Le Financial TimesL’architecture d’Arm, utilisée dans presque toutes les puces de smartphone, décrit le fonctionnement d’un processeur central à son niveau le plus basique.

En septembre dernier, Apple a signé un accord avec Arm jusqu’en 2040 « et au-delà »garantissant l’accès à un élément essentiel de la propriété intellectuelle, l’architecture Arm, utilisée dans ses puces iPhone et Mac, dans un avenir prévisible. L’accord de licence pluriannuel représente également un énorme coup de pouce pour Arm. Le PDG d’Arm, Rene Haas, a déclaré précédemment que l’architecture de puce V9, lancée à l’origine en 2021, rapporte deux fois plus de redevances que sa dernière génération V8, que l’on retrouve dans la puce A17 Pro d’Apple pour l’iPhone 15 Pro et Pro Max.

Un nouveau pas en avant pour Apple Intelligence

Il s’agit de la dernière étape en date dans la volonté d’Apple d’intégrer des fonctionnalités d’IA générative sous la marque Apple Intelligence à ses smartphones. Une version complète d’Apple Intelligence est attendue dans le courant de 2025, mais nous savons déjà à quoi nous attendre grâce à plusieurs fonctionnalités disponibles via des versions bêta pour développeurs pour iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1.

Semblable à Microsoft Copilot sous Windows, Apple Intelligence peut exécuter automatiquement des tâches au sein du système d’exploitation et fonctionne sur tous les appareils (à condition qu’ils fonctionnent sur une puce de la série M ou sur un A17 ou supérieur sur iPhone). Parmi les fonctionnalités qui méritent d’être soulignées, citons la génération de texte ou d’images, la réécriture de texte pour le rendre plus attrayant ou lisible, la suppression de tout objet distrayant d’un arrière-plan ou l’identification des utilisateurs sur les photos, et la mise à niveau de Siri pour comprendre et répondre à un langage plus naturel.

Mais l’exécution de modèles d’IA sur les appareils nécessite beaucoup de puissance de calcul, et cela signifie que si Apple veut intégrer Apple Intelligence sur quelque chose qui tiendra dans votre poche comme un iPhone, il aura besoin d’une technologie de puce haut de gamme et économe en énergie sous le capot.

Il faudra attendre la grande présentation d’Apple lundi pour en savoir plus. En attendant, n’oubliez pas de consulter notre guide pour savoir comment regarder l’événement Apple Glowtime.

