Une mise à niveau énergétique de la maison qui devient un gagnant climatique et financier

Les pompes à chaleur sont de plus en plus populaires pour les logements résidentiels avec l’augmentation des prix de l’énergie et la nécessité de réduire l’utilisation des systèmes de chauffage à combustibles fossiles.

Vous pensez à une pompe à chaleur domestique ? Des incitations gouvernementales nouvelles et élargies, associées à une forte augmentation des coûts des services publics, le rendent plus attrayant.

Surtout lorsqu’elle est utilisée en relation avec des sources d’électricité propres comme le toit ou l’énergie solaire communautaire, une pompe à chaleur – un seul appareil électrique qui peut remplacer le climatiseur et le système de chauffage traditionnels d’un propriétaire – peut réchauffer et refroidir une maison avec moins de dommages planétaires.

Ces investissements deviennent également plus attrayants pour les consommateurs, compte tenu de la lourdeur de l’inflation. Selon SaveOnEnergy.com, 87 % des propriétaires américains interrogés ont déclaré avoir subi des prix plus élevés dans au moins une catégorie de services ménagers ou de services publics au cours de l’été. Il y a un autre bonus possible : les incitations offertes par la loi de 2022 sur la réduction de l’inflation récemment adoptée.

“Ces incitations ne vous permettent pas seulement d’économiser de l’argent maintenant et à long terme sur vos factures de services publics, mais elles mettent également notre économie sur la bonne voie pour réduire la consommation de combustibles fossiles qui contribuent au changement climatique”, a déclaré Miranda Leppla, directrice de la loi sur l’environnement. Clinique à la faculté de droit de l’Université Case Western Reserve. “C’est un gagnant-gagnant.”

L’utilisation des pompes à chaleur deviendra plus courante à mesure que les gouvernements légiféreront sur leur adoption. L’État de Washington a récemment mandaté que de nouvelles maisons et appartements soient construits avec des pompes à chaleur. En juillet, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé un objectif de 3 millions de maisons adaptées au climat et respectueuses du climat d’ici 2030 et 7 millions d’ici 2035, complétées par 6 millions de pompes à chaleur d’ici 2030.

Voici quatre choses importantes à savoir sur la mise à niveau de votre maison vers un système de pompe à chaleur.

Considérations sur le coût, les économies et l’efficacité de la pompe à chaleur

Les pompes à chaleur conviennent à tous les climats et sont trois à cinq fois plus économes en énergie que les systèmes de chauffage traditionnels, selon Rewiring America, une organisation à but non lucratif axée sur l’électrification des maisons, des entreprises et des communautés.

Plutôt que de générer de la chaleur, ces appareils transfèrent la chaleur de l’extérieur frais vers l’intérieur chaud et vice versa par temps chaud. Les pompes à chaleur reposent sur l’électricité plutôt que sur le gaz naturel ou le propane, qui émettent tous deux plus de carbone que l’électricité renouvelable comme l’éolien ou le solaire, a déclaré Jay S. Golden, directeur du Dynamic Sustainability Lab de l’Université de Syracuse.

Avec l’installation, les pompes à chaleur peuvent varier d’environ 8 000 $ à 35 000 $, selon des facteurs tels que la taille de la maison et le type de pompe à chaleur, selon Rewiring America, mais il estime que les économies pourraient s’élever à des centaines de dollars par an pour un ménage moyen. . De plus, c’est un jeu à long terme, puisque les pompes à chaleur que la plupart des gens envisageront d’installer ont une durée de vie moyenne de 10 à 15 ans, selon Rewiring America.

Les coûts de l’électricité ont également tendance à être plus stables, protégeant les consommateurs contre la volatilité des prix du gaz, a déclaré Joshua Skov, un consultant commercial et gouvernemental en stratégie de développement durable qui sert également de mentor et d’instructeur de l’industrie à l’Université de l’Oregon.

“Bien qu’il y ait un coût initial, des millions de propriétaires économiseraient de l’argent avec une pompe à chaleur sur la durée de vie de l’appareil”, a-t-il déclaré. “Vous économiserez encore plus avec le gouvernement fédéral couvrant une partie du coût initial.”