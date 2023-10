Une mise à jour sur le rôle de la Small Business Administration dans les efforts de récupération après les incendies de Maui

Nous avons tous été témoins des ravages causés par les incendies de forêt à Maui vers la fin de l’été. De toute évidence, plusieurs agences fédérales sont intervenues pour mener des efforts de sauvetage et de récupération. Une agence particulière que beaucoup ignorent peut-être joue un rôle important en aidant les gens à reprendre leur vie en main. La Small Business Administration est actuellement en train d’accorder des millions de prêts d’assistance en cas de catastrophe aux personnes touchées par les incendies de forêt de Maui. Pour une mise à jour, le producteur exécutif de Federal Drive, Eric White, s’est entretenu avec Francisco Sánchez Jr., l’administrateur associé du bureau de reprise après sinistre et de résilience de la SBA.

Francisco Sánchez Jr. L’administrateur Guzman a eu l’opportunité de rejoindre l’administrateur de la FEMA quelques jours seulement après la déclaration de catastrophe. Et ce que nous avons vu sur le terrain, c’est que cela allait nécessiter un effort communautaire global et une approche familiale fédérale pour s’engager sur la voie du rétablissement. Les dégâts furent certainement catastrophiques. Il est encore tôt pour savoir ce que les habitants de Maui doivent faire pour se rétablir. Nous sommes donc sur le terrain depuis et nous nous engageons à être là aussi longtemps qu’il le faudra.

Éric Blanc Et en ce qui concerne l’engagement. D’un point de vue financier, qu’a permis l’aide de la SBA ? Vous savez, le chiffre le plus récent que j’ai vu était d’environ 40 millions ou nous sommes toujours là, ou est-ce que cela va probablement augmenter ?

Francisco Sánchez Jr. Ce matin, la SBA a approuvé plus de 106 millions de dollars pour les survivants de la catastrophe sur le terrain à Maui. Nous continuons à accepter les candidatures et à faire de la sensibilisation pour nous assurer que les gens savent que nous sommes là en tant que ressource. Et SBA occupe une position unique en tant que seule agence fédérale qui, à cette échelle et avec cette portée, peut aider les locataires, les entreprises, les propriétaires et les organisations privées à but non lucratif partout à Hawaï. Nous aidons à apporter les secours en cas de catastrophe non seulement sous forme de prêts à long terme, mais pour la première fois et de manière agressive, nous appliquons une approche globale de SBA pour garantir qu’au-delà des prêts, d’autres ressources de cette agence sont mises à la disposition des survivants de la catastrophe. à Maui.

Éric Blanc Je n’y suis jamais allé, mais rien qu’en regardant les images que j’ai vues et en lisant à ce sujet, il ne me semblait pas que ce soit une zone très conglomérée. Il semblait que beaucoup de gens gagnaient leur vie, vous savez, que ce soit en étant instructeur de plongée ou, comme vous l’avez dit, en louant simplement une maison parce qu’elle se trouve dans une si belle région. Est-ce ce que vous avez recueilli au cours de vos enquêtes ?

Francisco Sánchez Jr. C’est. C’était aussi la première fois que j’allais à Maui. C’était donc une excellente opportunité d’apprentissage en termes de culture et de vision au-delà des nombreuses données que nous avons recueillies pour nous assurer que nous pouvons affiner nos programmes pour répondre aux besoins des survivants des catastrophes. Être sur le terrain vous offre un contexte tellement incroyable. La grande majorité des habitants de l’île sont liés d’une manière ou d’une autre au tourisme pour son économie. Ainsi, après avoir rencontré des responsables locaux et des survivants de la catastrophe, l’administratrice s’est elle-même rendue dans un refuge pour entrer directement en contact avec les survivants de la catastrophe. Et ce que nous avons entendu haut et fort, c’est que le tourisme est un élément tellement essentiel de l’économie que nous devons y parvenir. Ce n’est pas seulement important pour ces entreprises, mais, comme vous le savez, 50 % des employés de ce pays sont liés à une petite entreprise. Ainsi, par exemple, l’une des choses que l’administrateur Guzman a fait a été une toute première approche. Nous avons rapidement modifié nos règles pour garantir que tout Hawaï puisse demander des prêts en cas de préjudice économique ou de catastrophe. Autrement dit, si vous êtes une entreprise, par exemple, qui n’a pas subi de dommages physiques, mais que vous constatez un ralentissement de votre activité à cause du tourisme, vous pourriez demander un préjudice économique. Et c’est d’une importance cruciale car ces employés sont originaires d’Hawaï et de Maui et nous voulons nous assurer qu’ils bénéficieront d’une aide en cas de catastrophe s’ils ont été personnellement touchés. Mais nous ne voulons pas non plus voir des conséquences supplémentaires pour cette communauté si elle commence à perdre son emploi et ce genre de choses qui se produiraient et que les entreprises n’auraient pas les ressources nécessaires pour rester ouvertes.

Éric Blanc Je me demandais si vous pouviez développer ce point de collecte de données que vous avez mentionné, autre que les gens, vous savez, qui viennent vous voir avec des candidatures et vous disent exactement ce qui leur est arrivé, quels autres mécanismes sont à la disposition de la SBA pour trouver des personnes qui ne pourraient même pas savez-vous qu’ils sont admissibles à l’aide de la SBA ?

Francisco Sánchez Jr. Premièrement, faire beaucoup d’éducation concerne les données. Nous avons une très bonne idée de l’endroit où les dégâts se sont produits, où les dégâts ont été physiques, non seulement à Lahaina, qui est évidemment la partie historique la plus dévastée de l’île, mais aussi dans d’autres parties de la communauté qui ont pu subir des dégâts physiques. Ils travaillent donc en étroite collaboration pour voir quelle est la meilleure façon d’approcher les survivants de la catastrophe, où ils pourraient être hébergés, pouvoir travailler avec la Croix-Rouge américaine et les autorités locales pour pouvoir fournir ces informations, être respectueux des où se trouvent les gens en ce moment, car ils peuvent se trouver dans des refuges non collectifs, ils peuvent être ailleurs, mais en veillant à ce qu’ils obtiennent également ces informations grâce à notre analyse de données, en examinant les entreprises de Maui et d’autres parties de l’île qui pourraient avoir été touchées. . Nous visons donc à nous assurer que ces personnes qui, malheureusement, ont perdu des membres de leur famille, mais également leurs biens, sont ciblées sur elles. Et puis, pour les entreprises, nous le faisons également d’une manière culturellement appropriée pour nous assurer qu’elles savent que même si elles n’ont pas subi de dommages physiques, elles peuvent s’adresser à la SBA pour cela. Et une chose que l’administrateur a faite il y a à peine une semaine et demie a été d’organiser une séance d’écoute avec des dirigeants communautaires, des chefs d’entreprise et des dirigeants civiques à Maui pour entendre directement d’eux ce qu’ils considéraient comme les défis et ne pas simplement entrer et dire , voici ce que nous pouvons vous offrir, mais en disant : de quoi avez-vous besoin ? Et puis revenir et examiner nos programmes de manière très approfondie et voir comment nous pouvons adopter une approche pangouvernementale pour nous assurer que nous tenons la promesse du président envers la population de Maui. Et la direction de l’administrateur Guzman de mettre à terre l’ensemble de la SBA pour aider les gens à se rétablir.

Éric Blanc Que pouvez-vous me dire sur un centre de reprise d’entreprise ? Qui y participe et que comprend-il ?

Francisco Sánchez Jr. Un centre de reprise des entreprises est essentiellement un guichet unique où les gens peuvent venir se connecter avec la Small Business Administration pour voir ce dont nous disposons. Vous savez, l’une des choses pour lesquelles les gens nous connaissent le plus est un prêt en cas de catastrophe à long terme à faible taux d’intérêt pour donner aux entreprises, aux propriétaires, aux locataires et aux organisations privées à but non lucratif le capital dont ils ont besoin pour pouvoir, premièrement, réparer les dégâts et reconstruire, mais aussi atténuer et être en mesure de se rétablir économiquement. Mais lorsqu’ils se présenteront dans un centre, nous les aiderons dans leur dossier. Nous ferons de l’éducation sur le programme. Et maintenant, grâce à l’ensemble de l’approche SBA que l’administrateur nous a demandé de suivre, en les connectant à d’autres programmes. Donc, si vous avez demandé un prêt et que vous l’avez obtenu, nous allons certainement accélérer le processus pour vous. Mais nous vous mettrons également en contact avec d’autres ressources SBA. Nous ne faisons donc pas que prêter. Comment pouvons-nous placer votre entreprise dans la file d’attente pour les marchés publics ? Comment pouvons-nous vous mettre en contact avec des mentors et d’autres partenaires ressources pour vous assurer que non seulement vous reconstruisez de manière atténuée, mais que pouvons-nous faire pour garantir que votre entreprise est plus résiliente grâce à ses processus et à la manière dont elle continue de faire des affaires dans l’avenir. Et cela dit, si vous décidez que vous ne voulez pas de prêt pour votre entreprise, nous allons toujours vous mettre en contact avec ces autres ressources SBA pour nous assurer que nous pouvons aider les survivants de la catastrophe de la manière dont ils ont besoin de ces ressources. .

Éric Blanc Celle-ci est une sorte de question de curiosité. Vous savez, les cinq dernières années ont été éprouvantes pour les petites entreprises et puis, vous savez, quelque chose de désastreux comme celui-ci se produit. La SBA a-t-elle tiré des leçons des prêts d’aide aux petites entreprises qu’elle a accordés au cours des deux ou trois dernières années et qui seront appliquées à cet effort et à ses efforts futurs ?

Francisco Sánchez Jr. SBA a beaucoup appris de la réponse au COVID et du travail qu’elle effectue sur le terrain depuis des années maintenant en matière de catastrophes, et certaines d’entre elles sont déjà en jeu. L’administrateur Guzman a apporté un changement historique à notre politique à la suite du COVID, par exemple. Nous avons appris que les gens avaient besoin d’un peu plus de répit. Ils remboursaient déjà une partie de leurs prêts, de leurs ressources, en rebondissant sur l’économie mondiale. Alors maintenant, cela est arrivé permanent quelques jours seulement avant l’incendie de forêt à Maui. Désormais, si vous obtenez un prêt SBA, votre premier versement est différé de 12 mois et sans intérêt. Donc, si vous êtes propriétaire d’une entreprise, cela vous donne beaucoup de marge pour obtenir le capital dont vous avez besoin aujourd’hui pour démarrer votre processus de redressement. Mais vous n’avez pas à vous soucier de ce premier paiement et vous n’accumulez pas d’intérêts pendant une année entière pour vous aider à résoudre ces problèmes d’accès au capital. Il en va de même pour les propriétaires. Ceci est particulièrement important à Maui, où la reprise va prendre du temps. Vous avez vu cette communauté qui a été si gravement touchée et ces bâtiments ne le sont plus, ils vont avoir besoin d’un certain temps. Et donc ce prêt à long terme à faible taux d’intérêt, ce report de 12 mois sans intérêt est essentiel. Nous avons également appris les facteurs de stress chroniques auxquels les entreprises sont confrontées partout au pays, parfois catastrophe après catastrophe après catastrophe. Et cela peut s’avérer difficile lorsque le capital constitue un problème majeur. L’une des choses que nous faisons également est un programme de réexamen pour nous assurer que nous examinons vraiment honnêtement quelqu’un qui aurait pu être refusé. Nous l’avons fait, nous avons commencé cela en Floride. Nous intensifions cela à Maui. Donc, si vous venez nous voir et qu’un prêt SBA pour votre entreprise vous est refusé, nous vous contacterons et vous expliquerons pourquoi. Et avec nos partenaires sur le terrain, nous demanderons à ces partenaires ressources de vous guider tout au long du processus et d’essayer de vous amener à un oui. Et certaines d’entre elles ne sont que quelques-unes des choses qui se sont produites lors d’une catastrophe. Des bâtiments ont brûlé. Vous aviez peut-être vos documents, vous aviez peut-être vos dossiers. Et donc ce que nous faisons maintenant, plutôt que de vous refuser simplement à cause de cela, nous allons vous mettre en contact avec votre partenaire ressource. Il peut s’agir d’un partenaire local, d’un partenaire étatique, de nos partenaires fédéraux au sein de la famille fédérale qui vous aident à trouver ces documents, vous aident à les remplir afin que nous puissions réussir votre candidature.