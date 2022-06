Une mise à jour cruciale sur le film de Shah Rukh Khan-Farhan Akhtar pourrait décevoir les fans

Les fans de Shah Rukh Khan attendent que Farhan Akhtar annonce la suite de Don. Ils se sont enthousiasmés lorsqu’un rapport disant que Farhan a commencé à travailler sur Don 3 a circulé. Cependant, selon le nouveau rapport des médias, le réalisateur devenu acteur n’a aucun projet pour Don 3.

L’acteur Farhan Akhtar avait réalisé Don 2, il fait maintenant son retour en tant que réalisateur avec Jee Le Zara qui mettra en vedette Priyanka Chopra, Alia Bhatt et Katrina Kaif. Il y a quelques jours, les internautes ont commencé à spéculer sur le fait que Don 3 mettra en vedette à la fois les superstars Amitabh Bachchan et Shah Rukh Khan.

Maintenant, selon le rapport de Bollywood Life, tout en parlant des deux superstars, la source a déclaré: « Mais désolé, en les réunissant toh dur ki baat hai, Farhan n’a même pas d’idée pour l’intrigue du prochain film de Don. » Il a déclaré à Bollywood Hungana: « Ces rumeurs d’un autre film de Don l’effraient et l’amusent (Farhan Akhtar). »

Plus tôt ce mois-ci, une photo de Farhan Akhtar avait laissé les internautes se demander si un autre film de SRK était en route. Ritesh Sidhwani, un cinéaste, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une photo de la zone d’étude de Farhan, dans laquelle l’acteur est vu en train d’écrire. Parallèlement à la photo, il a également été révélé que Farhan avait commencé à travailler sur son prochain scénario. « Concentré à 100 % même lorsqu’il met le stylo sur le papier (euh… les doigts sur le clavier) @faroutakhtar est de retour en mode écrivain après une longue pause. Devinez sur quoi il travaille… », lit-on dans la légende.

Cela a conduit à des spéculations parmi les internautes quant à savoir si Farhan a commencé à travailler sur Don 3. Les fans souhaitent qu’une annonce officielle sur Don 3 soit bientôt faite sur Twitter. Don 3 sera le troisième opus de la franchise Don, qui était le remake du blockbuster du même nom d’Amitabh Bachchan (1978). Le remake mettant en vedette Shah Rukh Khan est sorti en 2006, et le succès retentissant du remake a conduit à sa suite Don 2 en 2011. Sur le plan du travail, Shah Rukh Khan sera vu dans Brahmastra Part One: Shiva cette année. Suivi de 3 sorties majeures en 2023, Pathaan de Siddharth Anand, Jawaan d’Atlee et Dunki de Rajkumar Hirani.