Une minute de silence à la mémoire de Queen aura lieu à 20 heures CE SOIR avec des millions de personnes qui se tairont et se rendront à la porte

Des MILLIONS se tiendront ce soir à la mémoire de la reine, beaucoup se rendant à leur porte comme ils l’ont fait pendant la pandémie.

Une minute de silence sera marquée à 20 heures au Royaume-Uni – et en même temps localement dans 280 ambassades et hauts-commissariats britanniques à travers le monde.

Le Moment de réflexion national offre l’occasion de pleurer le décès de Sa Majesté Crédit : AFP

Le moment de réflexion commencera aux Tonga et se terminera 21 heures plus tard sur les îles Pitcairn, qui abritent seulement 47 personnes et où une cloche sonnera en l’honneur de Sa Majesté.

À Londres, les bus et les taxis s’arrêteront peu avant 20 heures pour marquer le silence, tandis que les chauffeurs de métro demanderont aux passagers de réfléchir à la vie de la reine.

Les personnes en deuil devraient se rassembler à Green Park, près du palais de Buckingham, pour observer le silence et chanter l’hymne national.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le moment de réflexion national offre l’occasion de pleurer le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II et de réfléchir sur sa vie et son héritage.

“Le silence peut être marqué en privé à la maison, avec des amis et la famille, sur le pas de la porte ou dans la rue avec des voisins, ou lors d’événements et de veillées communautaires organisés localement.”

Des services et des veillées auront lieu dans les cathédrales, les églises, les centres communautaires, les monuments aux morts et les espaces publics.

Des prières spéciales ont été envoyées par l’Église d’Angleterre.