Une minuscule capsule radioactive perdue en Australie déclenche des recherches

Les services d’urgence ont déclaré qu’ils étaient gênés par un manque d’équipement et ont appelé le Commonwealth et d’autres États à fournir une assistance.

Le Département des services d’incendie et d’urgence a déployé des équipes équipées d’appareils portatifs de détection des radiations et de détecteurs de métaux sur 36 kilomètres (22 miles) d’une route de fret très fréquentée pour rechercher l’unité de 8 millimètres sur 6 millimètres (0,31 pouces sur 0,24 pouces).

On pense qu’il est tombé de l’arrière d’un camion lors d’un voyage de 1 400 kilomètres (870 milles) entre la mine Rio Tinto à Newman et la banlieue de Perth à Malaga.

“Ce que nous ne faisons pas, c’est essayer de trouver un tout petit appareil à vue”, a déclaré le surintendant Darryl Ray, ajoutant qu’ils se concentraient sur les zones peuplées au nord de Perth et les sites stratégiques le long de la Great Northern Highway.

Les autorités utilisaient également les données GPS du camion pour déterminer l’itinéraire exact emprunté par le conducteur et où il s’est arrêté après avoir quitté la mine le 10 janvier ou vers cette date.

Il est à craindre que la capsule solide se soit déjà logée dans le pneu d’un autre véhicule et se trouve potentiellement à des centaines de kilomètres (miles) de la zone de recherche.

On pense qu’une vis s’est desserrée à l’intérieur d’une grande jauge plombée et que l’unité est tombée à travers un trou.

Rio Tinto a déclaré avoir engagé un expert en manutention de matières radioactives pour emballer la capsule et la transporter “en toute sécurité” jusqu’au dépôt et n’a été informé de sa disparition que mercredi.

Le directeur de la santé Andrew Robertson a défendu la décision du gouvernement de l’Australie-Occidentale d’attendre deux jours pour informer le public vendredi, affirmant que la mine et le dépôt devaient être fouillés et exclus, et l’itinéraire confirmé.