Une mine de nouvelles preuves publiées dans l’affaire du tueur en série de Long Island alors qu’une nouvelle accusation de meurtre est ajoutée

Une multitude de nouvelles preuves ont été publiées mardi par les procureurs dans l’affaire du tueur en série présumé de Gilgo Beach, Rex Heuermann, notamment des documents de voyage montrant la famille de Heuermann quittant la ville pendant les meurtres présumés, les recherches illicites en ligne du suspect et les tentatives des enquêteurs pour obtenir des preuves ADN de sa fille.

La publication des preuves intervient alors que Heuermann, 60 ans, a été accusé du meurtre de Maureen Brainard-Barnes, 25 ans, disparue en 2007 alors qu’elle travaillait comme escorte, les procureurs l’ayant lié à sa mort par l’ADN et d’autres preuves. L’avocat de la défense Michael Brown a plaidé non coupable au nom de Heuermann pour l’accusation de meurtre au deuxième degré devant le tribunal du comté de Suffolk mardi.

L’ancien architecte de Long Island avait déjà été inculpé en juillet du meurtre de trois autres escortes à Long Island, à New York. Comme ces victimes – Megan Waterman, Amber Costello et Melissa Barthelemy – les restes de Brainard-Barnes ont été retrouvés dans un endroit désolé le long de l’océan près de Gilgo Beach en décembre 2010, ont indiqué les procureurs.

Le tueur en série présumé de Gilgo, Rex Heuermann, apparaît dans la salle d’audience du juge Timothy P. Mazzei avec son avocat Michael Brown au tribunal du comté de Suffolk à Riverhead, le 16 janvier 2024. James Carbone/Getty

Dans un nouveau dossier judiciaire, les procureurs ont déclaré que l’épouse désormais séparée de Heuermann, Asa Ellerup, et ses enfants étaient hors de la ville lorsque Brainard-Barnes a disparu et a été tué, ce qui correspond à un schéma présumé selon lequel Heuermann était seul à la maison lorsque les trois autres ont été tués.

“Comme indiqué dans la pièce A, les relevés de voyage et de facturation des téléphones portables avaient précédemment établi que l’épouse et les enfants de l’accusé Heuermann étaient hors de l’État lors des disparitions et des meurtres de trois des quatre victimes, en particulier Melissa Barthelemy, Megan Waterman et Amber. Costello”, ont indiqué les procureurs, citant des documents obtenus lors d’une perquisition dans un entrepôt loué par Heuermann.

Les documents comprennent un relevé de carte de crédit qui montre que sa femme s’est enregistrée dans un hôtel d’Atlantic City le 6 juillet 2007 et y est restée jusqu’au 20 juillet.

“Sur la base de ce qui précède, les meurtres des quatre victimes ont eu lieu à des moments où la femme et les enfants de l’accusé Heuermann voyageaient hors de l’État, ce qui a donné à l’accusé Heuermann un temps libre pour exécuter ses plans pour chaque victime sans aucune crainte que sa famille ne découvre ou n’apprenne de son implication dans ces crimes”, ont indiqué les procureurs.

Victime Maureen Brainard Barnes. Photo de police/Abaca/Sipa via AP

Le nouveau dossier révèle également que les procureurs ont saisi deux téléphones de Heuermann au moment de son arrestation qui, selon eux, étaient détenus par lui “sous des noms fictifs et utilisés pour des activités illicites”. Les procureurs ont déclaré que Heuermann “avait utilisé ces téléphones pour établir des centaines de contacts avec des travailleuses du sexe entre 2020 et 2023”.

Les procureurs ont également révélé mardi avoir saisi des centaines d’appareils électroniques au domicile de Heuermann à Massapequa Park et dans son bureau de Manhattan après son arrestation.

Heuermann a utilisé les appareils pour rechercher les victimes décédées et les membres de leur famille ; l’état d’avancement de l’enquête ; pour des logiciels qui aideraient à effacer ou effacer les données des ordinateurs et autres appareils numériques similaires et pour acheter des outils de masquage numérique et d’effacement médico-légal, ont indiqué les procureurs.

“Les appareils de l’accusé contenaient également les éléments suivants : une collection de pornographie violente, de servitude et de torture précédant, pendant et après les disparitions et les meurtres des victimes susmentionnées entre 2007 et 2010 ; et des fouilles liées à la prostitution précédant, pendant et après les disparitions et les meurtres des victimes susmentionnées entre 2007 et 2010”, indique le dossier.

Une canette qui aurait été jetée par la fille du suspect Rex Heuermann est vue sur une photo-preuve publiée par le bureau du procureur du comté de Suffolk, le 16 janvier 2024. Bureau du procureur du comté de Suffolk

Le nouveau dossier judiciaire décrit également les efforts déployés par les procureurs pour obtenir l’ADN de la famille de Heuermann, notamment en retraçant sa fille adulte, Victoria, dans un train du Long Island Railroad, en train de boire dans une canette de boisson énergisante de couleur dorée.

Les enquêteurs l’ont vue jeter la canette à la poubelle. Ils l’ont récupéré et l’ont emmené pour analyse, ont indiqué les procureurs.

Depuis la mise en accusation de Heuermann en juillet, d’importantes preuves ADN ont été recueillies dans cette affaire, ont indiqué les procureurs, notamment des cheveux trouvés sur la boucle de la ceinture qui maintenait le corps de Brainard-Barnes. Ces cheveux correspondaient au profil génétique de la femme de Heuermann. Les cheveux trouvés sur les autres scènes de crime étaient également liés à l’épouse et à la fille de Heuermann ainsi qu’à Heuermann.

Le dernier acte d’accusation marque un changement significatif dans l’enquête, ont déclaré les autorités lors d’une conférence de presse après l’audience de mardi. L'”enquête Gilgo 4″ est terminée, ont annoncé les autorités, affirmant que le travail du grand jury se poursuit.

La fille de Brainard-Barnes, Nicolette, qui n’avait que 7 ans lorsque sa mère a été tuée, s’est entretenue avec les journalistes après l’audience.

“Même si la perte de ma mère a été extrêmement douloureuse pour moi. L’acte d’accusation par le grand jury a apporté l’espoir d’une justice pour ma mère et ma famille”, a-t-elle déclaré.

Heuermann a de nouveau été placé en détention provisoire dans la prison du comté de Suffolk et le juge a fixé la prochaine date d’audience au 6 février.

Il avait précédemment plaidé non coupable du meurtre de Waterman, Barthelemy et Costello, tous retrouvés morts en décembre 2010.

La mort de six autres victimes retrouvées près de Gilgo Beach entre 1996 et 2011 n’est toujours pas élucidée.

-Stephanie Ramos, Jack Feely, Gregory Croft et Juwon Funes d’ABC News ont contribué à ce rapport.