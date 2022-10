Une militante transgenre tuée au Honduras

TEGUCIGALPA, Honduras (AP) – Une militante transgenre qui avait passé plus de deux décennies aux États-Unis a été enterrée jeudi au Honduras après que des hommes armés non identifiés à moto l’ont abattue.

Des groupes d’activistes au Honduras ont déclaré que le meurtre de Melissa Núñez, 42 ans, était un autre signe de la dangerosité de la vie au Honduras pour les membres de la communauté LGBTQ.

“Nous sommes inquiets car la violence au Honduras continue d’augmenter”, a déclaré Merlin Eguigure, coordinatrice du mouvement Visitación Padilla Women for Peace. “Le gouvernement devrait déclarer l’état d’urgence sur cette question.”

Danny Reyes, un représentant du Rainbow Movement local, a déclaré aux médias locaux qu’il y avait eu 35 crimes contre des membres de la communauté LGBTQ au Honduras jusqu’à présent cette année.

“Ils continuent de nous tuer, ils continuent de violer nos droits”, a déclaré Reyes. “Nous exigeons que le gouvernement hondurien fasse de son mieux pour commencer à garantir la justice sociale.”

Núñez a été tué mardi dans la ville de Morocelí, dans la province orientale d’El Paraíso.

La police a déclaré qu’elle avait déposé des amis et qu’elle quittait leur maison en parlant sur un téléphone portable lorsqu’elle a été abattue.

Le porte-parole de la police, Miguel Carranza, a déclaré que “le motif du crime est considéré comme un problème personnel avec ses ennemis”.

La sœur de Núñez, Glenda de Jesús Núñez, a déclaré que la victime était revenue au Honduras en novembre 2021 après avoir vécu aux États-Unis pendant environ 25 ans.

“Je me souviendrai d’elle comme d’une personne heureuse, charismatique et serviable, toujours avec sa mère et sa famille”, a déclaré Glenda de Jesús. “Elle n’a jamais eu de désaccord avec nous et nous a toujours soutenus tout au long de sa vie.”

Danny Montesinos, le coordinateur du groupe LGTBQ Kukulcan, a déclaré que 95% de la communauté LGTBQ qui quitte le Honduras le fait à cause de “niveaux élevés de violence et de discrimination, ou de personnes qui ont été attaquées ou licenciées de leur travail en raison de leur orientation sexuelle, ou qui ont subi des attaques mettant leur vie en danger.

Le chef du bureau régional de la commission nationale des droits de l’homme à El Paraiso, Willian Yanez, a déclaré que son bureau suivrait l’affaire pour s’assurer que le meurtre ne reste pas impuni.

Marlon González, Associated Press