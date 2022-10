Une militante transgenre tuée au Honduras

TEGUCIGALPA, Honduras – Une militante transgenre qui avait passé plus de deux décennies aux États-Unis a été enterrée jeudi au Honduras après que des hommes armés non identifiés à moto l’ont abattue.

“Je me souviendrai d’elle comme d’une personne heureuse, charismatique et serviable, toujours avec sa mère et sa famille”, a déclaré Glenda de Jesús. “Elle n’a jamais eu de désaccord avec nous et nous a toujours soutenus tout au long de sa vie.”