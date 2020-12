Une éminente militante des droits des femmes en Arabie saoudite a été condamnée lundi à près de six ans de prison en vertu d’une vague loi contre le terrorisme.

Loujain al-Hathloul était en détention provisoire et son cas a suscité des critiques internationales.

Al-Hathloul a été reconnu coupable et condamné à cinq ans et huit mois par le tribunal antiterroriste du royaume pour des accusations comprenant la poursuite d’un programme étranger et la coopération avec des individus qui ont commis des crimes en vertu des lois antiterroristes, a déclaré le site d’information saoudien lié à l’État Sabq. .

Une autre militante saoudienne des droits des femmes, Maya’a al-Zahrani, a été condamnée à la même peine pour une liste similaire d’accusations par le tribunal pénal spécialisé, qui a été mis en place pour traiter les affaires de terrorisme, selon les médias locaux lundi.

Al-Hathloul est emprisonné depuis mai 2018; sa famille a déclaré qu’elle ne serait pas autorisée à quitter l’Arabie saoudite pendant cinq ans et qu’elle devait purger trois ans de probation.

Des groupes internationaux de défense des droits humains ont appelé à sa libération, qualifiant la phrase de choquante.

«Ce qu’ils ont fait, c’est maintenant déclarer au monde qu’ils considèrent l’activisme des droits des femmes comme un acte de terrorisme», a déclaré Rothna Begum, chercheuse senior sur les droits des femmes à Human Rights Watch.

« Les autorités saoudiennes l’ont fait dans le passé avec des militants des droits humains, que nous avons vu condamnés ou traités comme des terroristes. Mais maintenant, nous voyons la même chose se faire avec les militants des droits des femmes. L’hypocrisie est donc incroyablement forte. »

La militante saoudienne de 31 ans a parlé ouvertement des droits humains et a fait campagne pour donner aux femmes le droit de conduire. Elle a également parlé ouvertement des lois sur la tutelle des hommes.

L’interdiction de conduire des femmes par le royaume a pris fin en 2018 et l’Arabie saoudite a assoupli les lois sur la tutelle l’année dernière, permettant aux femmes de demander un passeport et de voyager librement sans être accompagnées d’un parent de sexe masculin.

Elle a également lancé des grèves de la faim pour protester contre sa détention. Elle a déclaré avoir été torturée et agressée sexuellement par des hommes masqués lors d’interrogatoires.

Al-Hathloul a rejeté une offre visant à annuler ses allégations de torture en échange d’une libération anticipée, selon sa famille. Un tribunal a récemment rejeté ses allégations, invoquant un manque de preuves.

Son cas en est venu à symboliser la double stratégie du prince héritier Mohammed ben Salmane d’être crédité pour avoir inauguré des réformes sociales radicales et réprimé simultanément les militants qui avaient longtemps poussé au changement.

Elle a été détenue pour la première fois en 2014 et détenue pendant 70 jours après avoir tenté de se retransmettre en direct au volant pour protester contre l’interdiction de conduire des femmes.