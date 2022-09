Une militante noire enceinte purge 4 ans pour des commentaires de protestation

COLUMBIA, SC (AP) – Une militante noire enceinte purgeant quatre ans de prison pour son comportement lors de manifestations pour la justice raciale verra sa peine reconsidérée alors qu’elle lutte pour atteindre sa date d’accouchement derrière les barreaux.

Soulevant des questions sur la liberté d’expression et l’égalité devant la justice, Brittany Martin, 34 ans, a été reconnue coupable ce printemps d’avoir violé la paix de manière grave et aggravée à la suite de commentaires qu’elle a faits à la police. Ses avocats ont fait pression pour une peine moindre au milieu des inquiétudes croissantes concernant sa santé et celle de son bébé, attendu en novembre.

Les défenseurs de Black Voters Matter ont fait circuler une pétition demandant sa libération. L’avocat des droits civiques et ancien législateur de l’État, Bakari Sellers, dira au juge le 12 septembre que la peine est injuste.

“Elle est en prison parce qu’elle a parlé en Amérique”, a déclaré Sybil Dione Rosado, son avocate. “C’est une femme noire à la peau foncée qui est résolument noire et radicale.”

Martin a déménagé avec ses quatre jeunes enfants à Sumter, en Caroline du Sud, depuis l’Iowa au printemps 2020 et était “prête à aller manifester” après que les meurtres par la police de Breonna Taylor et George Floyd ont déclenché un mouvement national cette année-là, a déclaré sa sœur.

Mais Martin avait aussi quelqu’un d’autre en tête : en 2016, la police de Sumter a tué son beau-frère à 19 reprises lorsque des policiers ont déclaré qu’il avait tiré avec une arme à feu après une poursuite dans une voiture volée. Lorsqu’elle est descendue dans la rue, elle portait le chagrin sur le passé de sa famille.

Au tribunal, les procureurs ont présenté des enregistrements de caméras corporelles de la police, y compris des extraits de ces manifestations. Partagés avec l’AP, ils ne la montrent pas mettant la main sur des officiers. Des vidéos du 31 mai 2020 montrent Martin scandant «Pas de justice, pas de paix» au visage d’un officier. La police a enfilé un équipement anti-émeute et a discuté de l’utilisation de gaz lacrymogène avant de laisser la foule se disperser.

Martin a utilisé un langage plus fort quelques jours plus tard.

“Certains d’entre nous vont souffrir. Et certains d’entre vous vont tous souffrir », a déclaré Martin aux officiers. « Nous sommes prêts à mourir pour ça. Nous en avons marre. Tu ferais mieux d’être prêt à mourir pour le bleu. Je suis prêt à mourir pour le Black.

Le jury a acquitté Martin d’avoir incité à une émeute et n’a rendu aucun verdict quant à savoir si elle menaçait la vie des officiers. Son équipe juridique était “ravie” lorsque les jurés l’ont déclarée coupable uniquement d’avoir violé la paix, passible d’une amende maximale de 500 dollars et de 30 jours de prison, a rappelé l’enquêteur Tony Kennedy.

La loi de l’État définit les briseurs de paix comme tout perturbateur, “personne dangereuse et désordonnée” ou toute personne qui prononce “des menaces ou des discours menaçants”. Mais les procureurs ont présenté l’accusation comme un crime “élevé et aggravé”, passible de 10 ans d’emprisonnement. Rosado a déclaré que le juge Kirk Griffin ne lui avait pas permis d’expliquer la distinction et la possibilité d’une peine beaucoup plus sévère au jury.

Les procureurs n’ont pas répondu aux demandes d’interview. La police de Sumter a déclaré qu’il serait inapproprié de commenter, étant donné le potentiel d’action supplémentaire.

Les vendeurs ont qualifié la phrase de “au-delà de la pâleur”.

«Le fait est que vous avez des gens qui ont pris d’assaut le Capitole, qui ont entraîné la mort des forces de l’ordre, qui ont tenté de renverser une élection et de fracturer la démocratie. Et ils obtiennent deux mois, trois mois, six mois », a déclaré Sellers. “Et Brittany Martin écope de quatre ans.”

Sur les quelque 850 personnes accusées de crimes fédéraux liés à l’insurrection du 6 janvier, plus de 330 ont plaidé coupable pour recevoir des peines moins sévères, principalement des délits passibles de plus d’un an.

Dans un dossier judiciaire, Sellers désigne d’autres personnes condamnées pour la même accusation qui ont vu leur peine réduite. Un cas plus médiatisé impliquait un fan de football en état d’ébriété de l’Université de l’Alabama qui avait assommé un fan de l’Université de Caroline du Sud après que les Gamecocks aient bouleversé le Crimson Tide. L’homme a été déclaré mort après qu’un automobiliste ait roulé sans le savoir sur son corps. Le fan a écopé de trois ans de prison, le reste de sa peine de 10 ans avec sursis.

Martin a déclaré que son corps “ne pouvait pas se sentir à l’aise avec le bébé” et qu’en juillet, elle avait perdu 12 livres pendant son incarcération, malgré la grossesse. Elle a été emmenée deux fois en ambulance à l’hôpital ce mois-là, une fois après avoir subi des contractions et une autre après avoir entamé un travail prématuré à 25 semaines, selon sa sœur Whitney Martin et Rosado. Le rapport de prison de Martin montre qu’elle s’est rendue à huit rendez-vous médicaux à l’extérieur en juillet et en août.

Martin a récemment été envoyée à l’isolement pour avoir refusé de couper ses dreads, une violation d’une politique que Rosado a qualifiée de “partial racial”. Selon la politique de toilettage, qui vise à « promouvoir la sécurité », la prison n’autorise les cheveux soigneusement tressés et en rangs de maïs que lorsqu’ils sont portés droits et les tresses individuelles, mais pas les dreadlocks ou les torsions.

Martin a déclaré qu’elle avait été harcelée verbalement par des gardiens et blessée par des détenus. Rosado a rapporté avoir vu des égratignures sur le visage de Martin et un œil droit sanglant lors d’une récente visite. Le rapport de prison de Martin montre qu’elle a été envoyée en détention pendant 35 jours le 5 juin pour avoir menacé de faire du mal à un employé et de nouveau pendant 22 jours le 28 juillet pour avoir refusé ou ne pas avoir obéi aux ordres.

La présidente du National Racial Justice Network, le Dr Candace Brewer, veut s’assurer que Martin “ne se retrouve pas là où Sandra Bland” l’a fait, faisant référence à la femme noire de Chicago décédée dans une prison du Texas après qu’un soldat a déclaré qu’elle n’avait pas signalé de changement de voie.

Beaucoup de choses ont changé au cours des deux années qui ont suivi les manifestations.

En novembre 2020, Martin a reçu 7 ans de probation pour intention délibérée de blesser et de quitter une scène de crime dans l’Iowa, où en août 2019, son fils adolescent l’avait accusée de l’avoir délibérément frappé avec son SUV et de s’enfuir. Des documents judiciaires de l’Iowa allèguent que Martin a dit à son fils – qui a été hospitalisé pour des blessures mineures – qu’elle espérait qu’il mourrait. Rosado a déclaré que le juge de Caroline du Sud – qui n’a pas répondu à une demande d’entretien – n’a pas mentionné la condamnation de l’Iowa dans sa décision de condamnation.

En 2021, Martin a cofondé Mixed Sistaz United, un groupe local qui servait des repas aux sans-abri, organisait des campagnes d’inscription des électeurs et organisait une célébration du 19 juin.

En janvier dernier, le fils de Martin, âgé de 18 ans, a été tué par balle dans sa voiture devant un dépanneur de Waterloo, dans l’Iowa – une perte que Martin et sa famille pleurent toujours.

La sœur de Martin s’occupe des plus jeunes enfants, qui, selon elle, « manquent à leur mère ». L’enfant de 5 ans n’a pas l’air heureux au téléphone, a déclaré Martin.

“Il y a eu des moments dans cette prison où j’ai commencé à abandonner pendant une seconde, mentalement et émotionnellement”, a déclaré Martin. “Il semblait que le Saint-Esprit venait de mettre cette cuillère dans ma bouche, comme” Allez, tu dois manger. Vous devez vous lever.

« Je devais penser à mes bébés. J’ai dû penser à mon amour pour eux, c’est pourquoi je suis même dans cette situation », a-t-elle déclaré.

James Pollard, l’Associated Press