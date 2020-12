Un militant des droits des animaux s’est fait passer pour le PDG de la société de viande Smithfield Food, où 1300 travailleurs ont obtenu le COVID et quatre sont morts plus tôt cette année, pour duper l’animatrice de Fox Business, Maria Bartiromo, en direct et à la traîne de l’industrie de la viande en affirmant que cela pourrait provoquer « une autre pandémie ».

Matt Johnson fait partie du groupe de défense des animaux Direct Action Everywhere. Mercredi, il s’est fait passer pour Dennis Organ, le PDG de la société basée au Dakota du Sud, dans l’émission de Bartiromo, Mornings with Maria, sur Fox Business.

En avril, une épidémie à l’usine Smithfield de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, a conduit près de 1300 membres du personnel à être testés positifs au COVID-19. Quatre d’entre eux sont morts et l’usine a été fermée pendant des mois, ce qui a conduit des centaines de personnes au chômage.

Johnson n’a pas parlé de ceux qui sont morts pendant l’interview, mais il a déclaré que les plantes étaient comme « une boîte de Pétri pour toutes les maladies » et qu’elles pourraient déclencher une autre pandémie.

Fox Business a ensuite publié une histoire en ligne, utilisant ses commentaires comme titre. Il a depuis été démoli.

Matt Johnson se fait passer pour le PDG de Smithfield Foods sur Fox Business. Il a été interviewé par Maria Bartiromo pendant six minutes

Fox Business a ensuite publié une histoire en ligne citant une partie de ce que Johnson avait dit dans son personnage

Bartiromo l’a présenté en expliquant comment les travailleurs du secteur alimentaire – qui étaient parmi les plus touchés au début de la pandémie en raison de leurs conditions de travail proches – étaient impatients de se faire vacciner.

‘Merci de vous joindre a nous. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes en ce qui concerne cette éruption de cas de coronavirus qui a frappé votre opération dans le Dakota du Sud? elle a demandé.

Il a sauté dedans.

«Joyeux Noël Maria, merci beaucoup de m’avoir invité.

Le vrai PDG: Dennis Organ de Smithfield Foods

« Je veux dire que cela a certainement été une période difficile et nous avons nos travailleurs qui ont désespérément besoin de vaccinations.

« Comme vous l’avez mentionné, nous sommes réconfortés d’apprendre que le CDC donne la priorité aux travailleurs de l’alimentation américains avec la deuxième série de vaccinations …

«Bien sûr, cette pandémie a été tout simplement dévastatrice pour notre industrie.

« Des milliers de nos travailleurs de l’alimentation vraiment courageux et moi voulons vraiment souligner les efforts héroïques de ces gens, ils sont tombés malades pour avoir vraiment essayé de subvenir aux besoins de leurs familles …

«Les mesures que nous avons prises ont malheureusement été insuffisantes dans de nombreux cas. Ces gens ont vécu beaucoup de choses.

« Franchement, nous pourrions en assumer une certaine responsabilité, mais nous savons que notre famille Smithfield est résiliente et dévouée et que des temps meilleurs sont à venir.

« Si je peux ajouter rapidement, en tant que nouveau PDG et président de Smithfield, je promets personnellement que nous allons faire mieux et que le premier changement sous ma direction est la transparence et parfois une honnêteté brutale.

Notre industrie – en plus des éclosions qui se produisent dans nos usines, notre industrie constitue une menace sérieuse pour déclencher efficacement la prochaine pandémie Matt Johnson, se faisant passer pour Dennis Organ, sur Fox Business

« La vérité est que notre industrie – en plus des épidémies qui se produisent dans nos usines, notre industrie représente une menace sérieuse pour provoquer efficacement la prochaine pandémie avec des données des CDC montrant que trois à quatre maladies infectieuses proviennent d’animaux et des conditions à l’intérieur. de nos fermes peuvent parfois être des boîtes de Pétri pour de nouvelles maladies », a-t-il déclaré.

Bartiromo l’a ensuite interrogé sur la récente acquisition de Smithfield par une société mère chinoise – un accord qui a été conclu à environ 4 milliards de dollars – et comment les Américains pourraient être en mesure de croire que le porc qu’ils mangeaient était sûr.

Il a répondu en affirmant que l’entreprise avait décidé de consacrer 500 millions de dollars par an aux procédures de sécurité.

L’entretien s’est terminé avec Bartiromo interrompant Johnson et le remerciant pour son temps.

À la fin de l’émission, après avoir été informé qu’il avait en fait usurpé l’identité d’Orgue, Bartiromo a admis qu’elle et l’équipe de production avaient été « punkées ».

«Nous avons une correction importante à apporter. Il semble que nous ayons été punk.

« Plus tôt dans le programme, j’ai interviewé quelqu’un qui prétendait être le PDG de Smithfield Foods, Dennis Organ. Depuis, nous avons appris que ce n’était pas Dennis Organ, mais un imposteur faisant de fausses déclarations sur l’entreprise.

« C’est quelqu’un qui n’a absolument aucun lien avec Smithfield Foods, nous voulons nous excuser auprès de Dennis Organ, Smithfield Foods et notre public d’avoir commis cette erreur. Nous serons bien sûr plus vigilants », a-t-elle déclaré.

Johnson a depuis déclaré à The Wrap qu’il ne ressentait aucun remords pour la cascade.

Johnson, qui se décrit comme le « coordinateur de la presse » de l’organisation, a déclaré qu’il ne se sentait pas « trop coupable » du coup et qu’il avait utilisé de fausses adresses e-mail pour convaincre les organisateurs de l’émission qu’il travaillait pour Smithfield. Il apparaît sur certaines de ses photos sur les réseaux sociaux

Il a déclaré qu’il n’avait pas « la conscience trop coupable » et qu’il l’avait fait après avoir été rejeté par d’autres émissions dont les processus de vérification, selon lui, étaient plus rigoureux.

Il a dit que lui et son équipe avaient utilisé de fausses adresses e-mail et de faux numéros de téléphone pour dépasser les bookers.

Nous avons une correction importante à apporter. Il semble que nous ayons été punk Maria Bartiromo, plus tard dans le spectacle

Il a également allégué que l’émission était pleine de sa propre « désinformation », de sorte qu’il ne se sentait pas coupable.

Fox Business n’a pas fait de commentaire sur le coup.

Keira Lombardo, chef de l’administration de Smithfield, a déclaré à DailyMail.com dans un communiqué: « FOX Business a diffusé un segment qui était un canular complet.

Un groupe radical de défense des animaux, qui a commis des crimes d’un océan à l’autre, a présenté l’un de ses membres comme le PDG de Smithfield Foods. Ce n’était pas le PDG. Une simple recherche sur Google d’une photo de notre PDG aurait empêché que cela se produise.

« Cela a permis de diffuser de fausses informations et Fox a présenté des excuses pour cette lacune complète. »

Elle a ajouté que la société est une « société américaine » dont le siège est à Smithfield, en Virginie, qui « n’importe pas de nourriture de Chine ».

En avril, l’usine Smithfield Foods de Sioux Falls a fermé ses portes après que plus de 1000 travailleurs ont été testés positifs au COVID-19. Quatre d’entre eux sont morts

La fermeture de l’usine de viande, ainsi que d’autres en Amérique, menaçait la chaîne d’approvisionnement alimentaire du pays à un moment où les gens achetaient plus de viande et d’épicerie que jamais auparavant.

«Les déclarations diffusées sont absolument et complètement fausses. Smithfield, c’est 40 000 employés américains, d’un océan à l’autre, qui produisent fièrement de la nourriture pour des millions de familles.

«Smithfield sait que c’est une période spéciale de l’année et nos employés savent que tant de personnes à travers le pays comptent sur nous.

«Nous sommes reconnaissants de contribuer à mettre la table dans tant de foyers», a-t-elle ajouté.

L’usine de Sioux Falls est devenue un point focal de la pandémie en avril et était un symbole de la façon dont le virus menaçait la chaîne d’approvisionnement alimentaire américaine.

Deux autres usines de Smithfield ont dû fermer en raison d’épidémies. L’entreprise a également suscité la controverse en affirmant que l’épidémie n’était pas liée aux conditions à l’intérieur de l’usine, mais à la façon dont les travailleurs vivaient à la maison, en particulier ses employés immigrants.

Les quatre travailleurs décédés n’ont pas été publiquement identifiés.

L’usine a rouvert en mai et les travailleurs ont applaudi en franchissant les portes.

L’organisation de défense des animaux de Johnson se décrit comme une initiative «de base».

Sur son site Web, il est dit: «Ensemble, nous réaliserons un changement social et politique révolutionnaire pour les animaux en une génération».