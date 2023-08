Une militante anti-avortement qui gardait des fœtus chez elle est reconnue coupable d’avoir bloqué l’accès à une clinique

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information électronique gratuit du matin aux États-Unis

La militante anti-avortement Lauren Handy a été reconnue coupable d’avoir bloqué illégalement une clinique de santé reproductive à Washington, DC, après avoir gardé cinq fœtus chez elle.

Handy et cinq autres accusés ont été accusés d’avoir violé le Loi sur la liberté d’accès aux entrées des cliniques (FACE Act) – qui interdit l’intimidation ou l’obstruction d’une personne recherchant des services de santé reproductive – lorsqu’ils ont bloqué l’accès à la Washington Surgi-Clinic en octobre 2020 à l’aide de chaînes et de cordes, selon un ministère de la Justice. libérer.

Un jury du tribunal de district américain de Washington a déclaré Handy et quatre coaccusés – John Hinshaw, Heather Idoni, William Goodman et Herb Geraghty – coupables de tous les chefs d’accusation. Chaque accusé a été reconnu coupable de complot criminel contre les droits et d’une infraction à la loi FACE, indique le communiqué, précisant que chacun encourt un maximum de 11 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 350 000 dollars.

Le Washington Post a noté qu’un deuxième groupe d’accusés impliqués dans le même blocus dont le procès devrait commencer la semaine prochaine.

Le ministère de la Justice a écrit que Handy, Hinshaw, Idoni, Goodman et Geraghty se sont engagés dans le complot lorsqu’ils sont venus de tout le pays à Washington, DC « pour rencontrer Handy et participer à un blocus de clinique dirigé par Handy et diffusé ». sur Facebook. »

Les procureurs ont déclaré que Handy avait appelé la clinique sous le couvert d’une patiente potentielle pour prendre rendez-vous afin de déterminer quand la clinique pratiquait des avortements – afin de planifier quand elle et d’autres pourraient arriver pour empêcher les patientes d’entrer.

Le ministère de la Justice a écrit que Handy, Hinshaw, Idoni et Goodman « sont entrés de force dans la clinique et ont commencé à bloquer deux portes de la clinique en utilisant leurs corps, leurs meubles, leurs chaînes et leurs cordes ». C’est à ce moment-là qu’ils ont commencé à diffuser en direct leur blocus.

Lauren Handy et quatre autres personnes ont été reconnues coupables d’accusations fédérales après avoir bloqué une clinique d’avortement à Washington l’année dernière. (Copyright 2022 The Associated Press. Tous droits réservés.)

En ce qui concerne la violation de la loi FACE, le ministère de la Justice a écrit que les accusés ont eu recours à « l’obstruction physique pour blesser, intimider et interférer » avec les employés de la clinique ainsi qu’avec une patiente qui recherchait des services de santé reproductive.

« Ils ont soigneusement planifié leur crime, pour prendre le contrôle de cette clinique, bloquer l’accès aux services de reproduction et interférer avec les droits d’autrui », a déclaré la semaine dernière le procureur adjoint américain John Crabb. « Pour eux, l’idée d’enfreindre délibérément la loi était sexy. »

Le groupe responsable du blocus serait composé de membres du soulèvement progressiste anti-avortement (PAAU) ; Handy est le directeur de l’activisme. Le site Internet du groupe indique que sa mission est de « parvenir à la justice sociopolitique pour les femmes à naître en mobilisant les militants anti-avortement pour une action directe et en s’opposant à l’avortement volontaire dans une optique progressiste ».

L’UPA a écrit sur X à la suite du verdict : « Il s’agit d’une grave erreur judiciaire, et même si cela est douloureux pour tous ceux qui comprennent que les enfants à naître ont le droit d’être sauvés, ce n’est pas la fin ! »

Le groupe a ajouté : « Le sauvetage NE PEUT PAS et ne sera pas arrêté. Cette affaire était une tentative du gouvernement américain d’isoler et d’intimider les sauveteurs et les anti-avortement en leur faisant croire qu’ils risquent une peine de prison importante pour avoir vécu en accord avec leurs valeurs pro-vie. »

L’affaire a été portée contre Handy et les autres accusés en février 2022 ; un mois plus tard, la police a trouvé cinq fœtus dans une maison du sud-est de Washington où elle résidait.

Le porte-parole de la police métropolitaine a déclaré à l’époque que les agents enquêtaient sur une information concernant des «matériaux potentiellement à risque biologique» dans une propriété de Capitol Hill, ajoutant plus tard qu’ils avaient localisé «cinq fœtus à l’intérieur d’une résidence sur place».

Peu de temps après l’annonce de cette nouvelle, l’UPAP a tenu une conférence de presse annonçant que Handy avait 115 fœtus supplémentaires qu’elle avait aidé à baptiser et à enterrer dans un cimetière privé.

Handy a déclaré lors de la conférence de presse : « Pendant les cinq jours où elles ont été sous ma direction, les 115 victimes de violences liées à l’avortement ont reçu une messe funéraire pour les enfants non baptisés et 110… ont été enterrées convenablement dans un cimetière privé. »