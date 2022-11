Une milice liée à l’Iran revendique le meurtre d’un travailleur humanitaire américain en Irak

Une milice irakienne soutenue par l’Iran est liée au meurtre d’un citoyen américain abattu lundi à Bagdad. La victime a été identifiée comme étant Stephen Troell, 45 ans, originaire du Tennessee.

Lors d’une conférence de presse mardi, le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a condamné l’attaque et lancé un avertissement à ceux qui envisageaient de commettre des actes de violence dans le pays : « C’était un crime lâche contre un citoyen américain et résident de notre pays qui est connu de la communauté… C’est une ligne rouge pour nous. Ceux qui veulent tester notre gouvernement en termes de sécurité échoueront. Al-Sudani est en poste depuis le 28 octobre.

UN TRAVAILLEUR HUMANITAIRE AMÉRICAIN ATTEINT ET TUÉ À BAGDAD, EN IRAK

Une milice armée soutenue par l’Iran, Saraya Ahl al’Khaf, avait revendiqué le meurtre dans un communiqué, le qualifiant de “vengeance du meurtre du général iranien Qassem Soleimani, commandant de la Force Qods, et d’Abu Mahdi Al-Muhandis”.

Soleimani, l’ancien chef de la Force Quds du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), a été tué lors d’une frappe de drone autorisée par le président Trump à Bagdad en juillet 2020. Bien qu’il ait moins retenu l’attention, Abu Mahdi Al-Muhandis a également été tué dans le attaque. En tant que commandant adjoint des Forces de mobilisation populaire irakiennes, Al-Muhandis était considéré comme l’un des commandants militaires les plus importants d’Irak.

Bill Roggio, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré que l’Iran devrait être tenu responsable de l’attaque contre un Américain à l’étranger. “La milice qui a mené cette attaque est sans aucun doute une découpe de l’une des plus grandes milices chiites soutenues par l’Iran, comme Asib al Haq ou les Brigades du Hezbollah.” il a dit: “Cela fait suite à un schéma d’attaques passées, où des groupes jusque-là inconnus revendiquent des attaques contre les intérêts américains, et tout le monde se demande qui est ce groupe. Ceci est fait pour fournir aux milices plus importantes un déni plausible afin de décourager les attaques de représailles. “

Roggio a averti que le meurtre de Troell galvaniserait les partisans du Corps des gardiens de la révolution islamique, un groupe terroriste sanctionné par les États-Unis. “Le meurtre d’un citoyen américain pour venger ces morts prouve à ses partisans et à ceux qu’il cherche à intimider qu’ils ont la mémoire longue, et qu’ils ont les moyens d’exécuter. Les milices et le CGRI ne s’arrêteront pas là, ils continueront pour tenter de cibler plus d’Américains.”

TRUMP ORDONNE UNE ATTAQUE QUI TUE LE GÉNÉRAL IRANIEN. QASSEMSOLEIMANI, D’AUTRES OFFICIELS MILITAIRES À BAGDAD, DIT LE PENTAGON

Alina Romanowski, l’ambassadrice américaine en Irak, a présenté ses condoléances à la famille dans un rapport Mardi sur Twitter: “Avec une grande tristesse, je remercie le peuple irakien pour ses messages de soutien suite au meurtre brutal de Stephen Troell hier soir à Bagdad. Il était ici à titre privé pour faire ce qu’il aimait – travailler avec le peuple irakien. Mon mes plus sincères condoléances à sa femme et ses jeunes enfants.”

La famille de Troell a publié une déclaration lundi. “Stephen Troell a rencontré son Sauveur face à face. Jocelyn, les filles et le petit Stephen sont actuellement en sécurité et retourneront aux États-Unis dans les prochains jours. Comme vous pouvez l’imaginer, ce sont des jours difficiles pour la famille Troell et Britt. donnez-nous le temps de pleurer ensemble en tant que famille. Nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui nous ont tendu la main. Vos prières, votre amour et vos paroles aimables nous ont soutenus alors que Dieu marche avec nous dans la vallée de l’ombre de la mort.

La déclaration de la famille concluait : “Étienne a souvent cité les paroles de deux jeunes hommes moraves qui ont donné leur vie pour la cause. Nous les répétons à nouveau : ‘Que l’Agneau qui a été immolé reçoive la récompense de ses souffrances… les pleurs peuvent durer une nuit , mais la joie vient le matin” (Psaume 30:5).”

LA MAISON BLANCHE DEVRAIT APPEL AU CHANGEMENT DE RÉGIME EN IRAN ET RETIRER L’ALLÉGEMENT DES SANCTIONS DE LA TABLE, DIT LE RAPPORT

Troell travaillait pour Millennium Relief and Development Services, une organisation affiliée à l’Agence américaine pour le développement international (USAID), qui a publié mercredi une déclaration : « Nous sommes profondément attristés par la tragédie qui a coûté la vie à notre collègue, citoyen américain, Stephen Troell, près de son domicile à Bagdad, en Irak… M. Troell travaillait pour un institut local d’apprentissage de l’anglais, Global English Institute-Bagdad… Il restera dans les mémoires comme une source de grand encouragement et manquera à tous ceux qui le connaissaient et qui étaient touché par sa vie.”

Ali Kamal de Fox News a contribué à cet article depuis Bagdad.