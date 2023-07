Une migrante non accompagnée du Guatemala décède en détention aux États-Unis d’une maladie sous-jacente

Une jeune migrante non accompagnée de 15 ans originaire du Guatemala est décédée lundi d’une maladie sous-jacente alors qu’elle était détenue par le gouvernement fédéral, selon des responsables.

Il s’agit du quatrième décès d’un enfant détenu par le gouvernement américain cette année.

La jeune fille avait été hospitalisée à l’hôpital pour enfants d’El Paso pour une maladie préexistante importante lorsqu’elle a été référée par le département américain de la sécurité intérieure au bureau de la réinstallation des réfugiés en mai, a déclaré le département américain de la santé et des services sociaux dans un communiqué. Mardi.

La jeune fille a reçu un traitement médical « selon les souhaits de la mère et conformément aux recommandations de l’équipe de soins de santé de l’hôpital », indique le communiqué.

L’état de la jeune fille s’est détérioré vendredi et elle est décédée lundi des suites d’une défaillance multiviscérale due à une maladie sous-jacente, ont indiqué des responsables. Les responsables ont déclaré que sa mère et son frère étaient avec elle lorsqu’elle est décédée et dans les jours qui ont précédé sa mort.

Les autorités n’ont pas révélé le nom de la jeune fille ni précisé quand elle était entrée dans le pays.

En mai, un garçon de 17 ans du Honduras est mort en détention aux États-Unis. Ángel Eduardo Maradiaga Espinoza est décédé dans un centre de détention à Safety Harbor, en Floride. Sa mère a déclaré que son fils souffrait d’épilepsie mais ne montrait aucun signe de maladie grave avant son départ pour les États-Unis.

Quelques jours plus tard, une fillette de 8 ans du Panama qui avait des antécédents de problèmes cardiaques et d’anémie falciforme est décédée alors qu’elle et sa famille étaient sous la garde de la patrouille frontalière à Harlingen, au Texas. La mère d’Anadith Danay Reyes Alvarez a déclaré que les agents avaient ignoré à plusieurs reprises les demandes d’hospitalisation d’Anadith car sa fille ressentait des douleurs dans les os, avait du mal à respirer et était incapable de marcher.

En mars, un « enfant non accompagné médicalement fragile du Honduras » âgé de 4 ans est décédé dans un hôpital du Michigan, selon un communiqué de la santé et des services sociaux de l’époque.

Les décès ont soulevé des questions et un examen minutieux des qualifications des agents américains pour gérer les urgences médicales des migrants sous leur garde.