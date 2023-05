Une migrante de 8 ans meurt en détention aux États-Unis à la frontière du Texas

Une migrante de huit ans est décédée alors qu’elle était détenue par les États-Unis au Texas.

Les responsables disent que l’enfant et sa famille ont été détenus à la gare de Harlingen lorsqu’elle a eu une « urgence médicale ».

Les nouvelles politiques américaines concernant les migrants sans papiers semblent réduire l’immigration clandestine.

Une fillette migrante de huit ans est décédée mercredi en détention aux États-Unis au Texas, une tragédie qui a tempéré l’annonce d’une forte baisse des tentatives de franchissement illégal de la frontière sud des États-Unis.

La jeune fille est décédée à Harlingen, une ville frontalière du Texas près du golfe du Mexique.

« L’enfant et sa famille étaient en garde à vue à la gare de Harlingen où elle a rencontré une urgence médicale », a déclaré le CBP (Customs and Border Protection) des États-Unis dans un communiqué.

« Les services médicaux d’urgence ont été appelés au poste et l’ont transportée à l’hôpital local où elle a été déclarée morte », indique le communiqué, ajoutant qu’une enquête a été ouverte sur le décès.

L’agence n’a pas donné l’identité ou la nationalité de la jeune migrante.

Un garçon hondurien de 17 ans arrivé aux États-Unis sans parent ni tuteur est décédé la semaine dernière alors qu’il était détenu par le gouvernement à Safety Harbor, en Floride.

Par ailleurs, de nouvelles politiques entrées en vigueur la semaine dernière pour faire face aux migrants sans papiers semblent avoir réduit les entrées aux États-Unis.

La patrouille frontalière a dénombré moins de 4 000 « rencontres » – arrestations et expulsions – avec des personnes traversant sans autorisation chacun des deux derniers jours, a déclaré Blas Nunez-Neto, secrétaire adjoint du Département de la sécurité intérieure.

Cela par rapport à 10 100 par jour la semaine précédant la levée du titre 42, la règle d’urgence sanitaire Covid-19 utilisée pendant trois ans pour expulser rapidement un large éventail de migrants, a-t-il déclaré aux journalistes.

Le titre 42 a été remplacé par un ensemble de politiques ancrées dans le titre 8 de la loi sur l’immigration, qui prévoit des sanctions sévères pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises, y compris des interdictions d’entrée aux États-Unis de cinq ans et d’éventuelles accusations criminelles.

Cela a été combiné avec une expansion des voies formelles de migration vers les États-Unis, axées en particulier sur les réfugiés et les demandeurs d’asile.

L’objectif était d’endiguer la pression à la frontière, où plus de 200 000 rencontres de migrants ont eu lieu la plupart des mois au cours de l’année dernière, créant une crise politique pour le président Joe Biden.

Le nombre de passages à niveau baisse

Nunez-Neto a déclaré que le changement de politique de la semaine dernière semblait atteindre l’objectif de réduire l’immigration clandestine.

Le nombre de Mexicains rencontrés est passé de 1 900 quotidiennement à 1 000 et les Colombiens de 1 400 à 510 par jour.

Le nombre de migrants vénézuéliens avait également plongé à 50 par jour, après avoir atteint 2 400 avant le changement de politique.

Les 4 000 par jour étaient également inférieurs à la moyenne de 7 000 rencontres par jour en avril.

En outre, il y avait des signes que le mouvement vers le nord des migrants d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale vers la frontière entre le Mexique et les États-Unis a ralenti, a déclaré Nunez-Neto.

« Nous voyons également des signes précurseurs prometteurs indiquant que les entrées dans la jungle du Darien entre la Colombie et le Panama ont diminué ces derniers jours », a-t-il déclaré, faisant référence à une section particulièrement dangereuse de la route principale pour les migrants se dirigeant vers le nord.

Au lieu de cela, « des dizaines de milliers » ont demandé des entretiens d’immigration avec les douanes et la protection des frontières américaines, et plus de 5 000 ont été « traités » dans leurs nominations depuis le 12 mai, a déclaré Nunez-Neto.

Et de nombreux Haïtiens, Vénézuéliens et Cubains profitent d’un programme spécial pour migrer en tant que réfugiés qui les oblige à postuler depuis l’étranger, a-t-il ajouté.

« Je tiens à souligner une fois de plus qu’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur la direction que prendront ces tendances dans les jours et les semaines à venir », a déclaré Nunez-Neto.

« Nous continuons de surveiller la situation à notre frontière et au Mexique et le long des routes de transit en temps réel », a-t-il déclaré.