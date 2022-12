Une micrométéorite pourrait avoir frappé le vaisseau spatial Soyouz de la Station spatiale internationale

Une boucle de refroidissement externe sur le vaisseau spatial Soyouz, attachée au côté faisant face à la Terre de la Station spatiale internationale, a peut-être été touchée par une minuscule météorite, provoquant une fuite de liquide de refroidissement dans l’espace. La fuite, découverte mercredi soir, a forcé l’annulation d’une sortie dans l’espace prévue par les cosmonautes russes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, selon la NASA.

La sortie dans l’espace devait avoir lieu à 18 h 00 PT pour déplacer un radiateur dissipant la chaleur du module Rassvet, où le Soyouz est amarré, au module de laboratoire polyvalent Nauka récemment installé, mais un flux de particules était visible dans la vision. du MS-22 Soyouz sur un flux en direct de la NASA. Les astronautes à bord n’ont pas été blessés et la station spatiale est en bon état, NASA dit dans un tweet le mercredi soir.

“La sortie dans l’espace de ce soir a été annulée en raison d’une fuite observée de ce que l’on pense être une substance refroidissante”, a déclaré Rob Navias, des communications de la NASA, lors de l’émission.

Le vaisseau spatial a transporté Prokopyev et Petelin à la station le 21 septembre, ainsi que l’astronaute de la NASA Frank Rubio, pour la mission Soyouz MS-22.

Navias a déclaré lors de l’émission que les flocons étaient “indicatifs d’une fuite”, mais la substance n’a pas été confirmée. La fuite a coïncidé avec une chute de pression, détectée pour la première fois vers 16h45 PT, dans l’une des boucles de refroidissement externes du vaisseau spatial. Des experts de la NASA et de Roscosmos à Moscou se coordonnent pour examiner la fuite et évalueront si elle a causé des dommages à l’intégrité du vaisseau spatial Soyouz. Le Canadarm2 robotique sera utilisé pour inspecter l’extérieur de la capsule.

Selon l’Associated Pressle directeur russe des vols spatiaux en équipage, Sergei Krikalev, a suggéré qu’un impact de météorite pourrait avoir causé la fuite de liquide de refroidissement.

Les micrométéorites sont une présence constante dans l’espace et bombardent constamment la Terre. Même le télescope spatial James Webb doit faire face aux minuscules fragments de roche et de poussière. Pour la plupart, ils font peu de dégâts et les engins spatiaux et les astronautes sont protégés par des blindages ou des combinaisons. Cependant, si une micrométéorite heurte un tuyau de liquide de refroidissement ou un radiateur à angle droit, cela pourrait entraîner une fuite. Il y a aussi la possibilité que un morceau de déchet spatial voyou est entré en collision avec la capsule Soyouz. Jusqu’à ce qu’une inspection complète ait lieu, il est impossible de savoir.

C’est la deuxième fois que la sortie dans l’espace pour déplacer le radiateur est annulée. À l’origine, les cosmonautes devaient effectuer leur travail le 25 novembre, mais il y avait un problème avec les boucles de refroidissement par eau dans les combinaisons des cosmonautes. Une autre sortie dans l’espace russe, prévue pour le 21 décembre, a également été annulée, mais une sortie dans l’espace américaine est toujours prévue pour le 19 décembre.

Mise à jour le 15 décembre : Détails supplémentaires du blog de la NASA.