Une Mexicaine aurait été tuée pour ses organes après une cour en ligne qui a mal tourné

AVERTISSEMENT : Les détails de cette histoire sont graphiques.

Les restes d’une femme mexicaine qui s’est rendue au Pérou pour poursuivre une relation amoureuse avec un étudiant en médecine qu’elle a rencontré en ligne se sont échoués sur une plage au début du mois et les autorités pensent que ses organes ont peut-être été prélevés.

Blanca Arellano, 51 ans, a déclaré à sa famille qu’elle partait en voyage à Lima, où elle prévoyait de rencontrer Juan Pablo Jesús Villafuerte, 37 ans, après plusieurs mois de fréquentation virtuelle, a rapporté The Independent.

Le 7 novembre, Arellano a dit à sa nièce, Karla Arellano, que la romance se passait bien. Cependant, Arellano a cessé de communiquer avec sa famille peu de temps après.

“Je n’aurais jamais pensé que je serais dans cette situation, mais aujourd’hui, je demande votre soutien pour diffuser ce message et trouver l’une des personnes les plus aimées et les plus importantes de ma vie”, Karla a tweeté le 12 novembre. “Ma tante Blanca Olivia Arellano Gutiérrez a disparu le lundi 7 novembre au Pérou, elle est d’origine mexicaine, nous craignons pour sa vie.”

MORT D’UNE FEMME DE CAROLINE DU NORD EN VACANCES AU MEXIQUE QUI FAIT MAINTENANT L’OBJET D’UNE ENQUÊTE COMME HOMICIDE

Dans une série de messages, Karla Arellano a déclaré que Villafuerte lui avait dit que le couple avait rompu et que sa tante retournait au Mexique après avoir affirmé que “je ne pouvais pas offrir la vie qu’elle voulait”.

“J’ai décidé de communiquer avec Juan P car il était le seul contact qu’elle avait dans ce pays et c’est là que notre peur a été déclenchée”, a écrit Karla.

Le 10 novembre, les autorités péruviennes ont découvert un doigt coupé avec une bague en argent attachée qui a été confirmée comme étant Blanca Arellano. D’autres restes ont été échoués dans les jours qui ont suivi, notamment une tête sans visage, un bras et un torse avec tous les organes internes qui semblaient avoir été prélevés.

Le 17 novembre, Villafuerte a été arrêté en lien avec la disparition d’Arellano.

“Juan Pablo Villafuerte a été arrêté pour trafic d’organes humains”, a déclaré le procureur général du Pérou lors d’une conférence de presse lundi, selon Latin Noticias, basé au Pérou.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Peu de temps après la disparition d’Arellano, Villafuerte a publié des vidéos sur TikTok le montrant semblant disséquer des organes humains, y compris un pancréas et un cerveau, selon le rapport indépendant.

Les autorités ont fouillé son domicile où elles ont trouvé des éclaboussures de sang dans plusieurs pièces, a rapporté le journal espagnol El Pais.

“Ma tante était une personne gentille, chaleureuse, pleine de lumière, intelligente, dévouée, aimante et c’est ainsi qu’il faut se souvenir d’elle”, a tweeté Karla mercredi en remerciant les autorités péruviennes.