Une femme de 28 ans du sud du Mexique a été forcée d’accoucher dans la rue devant un hôpital car la capacité de l’hôpital était pleine en raison de la pandémie en cours. L’incident a été filmé par un spectateur debout à l’entrée de l’hôpital général Dr Manuel Velsco Suarez à Huixtepec, Oaxaca, le mercredi 3 février.

Dans le clip vidéo de deux minutes partagé par Courrier quotidien, la mère peut être aperçue debout à l’entrée, entourée d’un groupe de médecins qui aident la femme à accoucher. La mère de quatre enfants, qui a donné naissance à son cinquième enfant, peut être entendue hurler de douleur et d’agonie avant d’entendre les cris du bébé marquant son arrivée au monde. Quelques instants après le début de la vidéo, on voit un chien s’approcher du groupe, essayant de comprendre ce qui se passait, puis s’en va après avoir reniflé un médecin.

Après l’accouchement, le bébé est enveloppé dans une couverture et la mère et le bébé sont conduits aux urgences de l’hôpital. Courrier quotidien rapporte que le propriétaire de la vidéo a affirmé que la femme enceinte attendait à l’extérieur de l’hôpital depuis au moins 10 minutes, mais ses demandes répétées pour être admise dans l’établissement ont été complètement ignorées. Les médias locaux ont rapporté que les demandes du mari de la femme pour demander de l’aide ont également été rejetées par le personnel des urgences et qu’elle a dû attendre à l’extérieur.

Les images suivantes peuvent déranger certains téléspectateurs.

Cependant, le secrétaire du département de la santé de l’État d’Oaxaca, Juan Marquez, tout en commentant l’incident, a défendu le comportement du personnel et la façon dont il a géré la situation en raison du grand nombre de patients COVID à l’intérieur.

Il a également rejeté les rumeurs selon lesquelles le bébé avait été déposé à l’entrée de l’hôpital lors de l’accouchement et a ajouté qu’il avait été examiné pour écarter une hémorragie interne. Commentant les rumeurs, il a précisé qu’il s’agissait d’une couverture portée par une personne accompagnant la mère que l’on peut voir tomber dans la vidéo et non l’enfant. Marquez a déclaré que la mère est en bonne santé, stable et en bonne santé alors que son fils n’a jamais souffert du tout.

La mère et son fils seraient maintenant dans un état stable.