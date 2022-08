Une meute de loups en liberté dans la ville après s’être échappé du zoo lorsqu’un “trou a été percé dans une clôture”

Une meute de loups est en liberté dans une ville canadienne après s’être échappé d’un zoo par un trou délibérément creusé dans la clôture.

Le zoo du Grand Vancouver a été fermé à la suite de l’incident avec un “petit nombre” de loups toujours en liberté.

La meute de loups s’est échappée par un trou dans la clôture Crédit : Getty

Le zoo a été fermé Crédit : Nouvelles mondiales

Des équipes de recherche parcourent les terrains à l’extérieur du zoo Crédit : Nouvelles mondiales

Le zoo a déclaré que la plupart des loups étaient maintenant de retour en toute sécurité sous leurs soins – mais une recherche effrénée est en cours pour le reste de la meute.

Il a déclaré que la manière dont ils s’étaient échappés était “suspecte et serait due à une intention malveillante”.

L’enclos contient généralement neuf loups et six oursons – et on ne sait pas combien d’animaux se sont échappés.

Les flics enquêtent sur la façon dont les loups sont sortis du zoo en utilisant un trou dans la clôture qui semblait délibéré.

“La GRC de Langley enquête sur ce qui semble être une entrée illégale et du vandalisme”, ont déclaré des responsables du zoo.

Un visiteur a déclaré avoir été refoulé en raison d’un “problème avec un animal” et a déclaré que personne n’était autorisé à entrer dans le parc pour des raisons de sécurité.

Le zoo a déclaré que les loups ne constituaient pas une menace pour le public.

Mais le British Columbia Conservation Officer Service a déclaré à CTV News que les gens devraient «garder leurs distances» s’ils voient les animaux.

Aucun blessé n’a été signalé par le public ou le personnel.

Le zoo a déclaré: “Le zoo du Grand Vancouver travaille avec la GRC de Langley et le BC Conservation Officer Service pour contenir les loups qui ont été trouvés à l’extérieur de leur enclos ce matin.

“Il s’agit d’une enquête en cours, suspecte et supposée être due à une intention malveillante.

“La plupart des loups sont de retour sous la garde de notre équipe de santé et de bien-être animal. Le personnel de GVZoo continue de rechercher activement un petit nombre de loups restants portés disparus.

“La GRC de Langley enquête sur ce qui semble être une entrée illégale et du vandalisme.

“Les responsables du zoo disent qu’il n’y a aucun danger pour le public et demandent à quiconque voit un loup dans la région du zoo du Grand Vancouver de contacter les personnes suivantes ci-dessous.

“Si vous avez des informations, contactez le zoo du Grand Vancouver au 604-856-6825, poste 2004 de la GRC de Langley au 604-532-3200. Service des agents de conservation de la Colombie-Britannique au 1-877-952-7277.”

Le zoo du Grand Vancouver a été pris dans la controverse dans le passé.

En 2019, une jeune fille a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir été mordue par un ours noir à l’attraction.

La même année, le groupe de défense Zoocheck a découvert que les animaux du zoo souffraient d’un manque d’enrichissement.

Et en 2021, les problèmes se sont poursuivis lorsqu’un employé a été blessé par un jaguar pendant l’alimentation.