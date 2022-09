Une maman a décrit le moment terrifiant où elle a été mutilée par une meute de chiens assoiffés de sang alors qu’elle se dirigeait vers son nouveau travail.

Agapi Kostea, 34 ans, a déclaré que l’attaque brutale l’avait laissée sous le choc et dans une telle douleur qu’elle était même incapable de serrer ses enfants dans ses bras.

La maman de deux enfants était en route pour travailler à Kalamata, en Grèce Crédit : Proto Théma

Agapi a subi d’horribles blessures sur tout le corps Crédit : Proto Théma

Elle a dit qu’elle avait de la chance d’être en vie après l’attaque Crédit : Proto Théma

La mère de deux enfants se dirigeait vers son nouveau travail lorsqu’une meute de chiens errants l’a attaquée dans la cour de l’usine de Kalamata, dans le sud de la Grèce.

La mère en pleurs a dit à Proto Thema qu’elle avait été “littéralement dévorée” et qu’elle “craignait pour sa vie”.

Elle a déclaré: “J’ai des points de suture sur le corps, des blessures et des douleurs atroces. Je ne peux pas me remettre du choc que j’ai subi, je pleure et j’essaie de trouver la force de rentrer chez moi auprès de mes enfants.

“Je veux les serrer dans mes bras et je ne peux pas, ça fait mal, j’ai des blessures partout.”

Agapi a déclaré qu’elle en était à son nouveau travail depuis trois jours lorsqu’elle a été brutalement agressée.

En entrant dans la cour de l’usine, une meute de chiens errants a commencé à courir vers elle.

Elle a dit qu’elle s’était recroquevillée sur le sol alors que les chiens vicieux la mordaient sur tout le corps.

Heureusement, deux de ses nouveaux collègues l’ont emmenée à l’hôpital avant qu’elle ne s’évanouisse.

Elle a poursuivi : « Je hurlais de douleur quand ils m’ont mordue.

“Il n’y avait personne autour pour m’entendre et m’aider tout de suite.

“J’avais tellement peur pour ma vie, je ne peux pas croire que j’ai été épargnée. Je supplie Dieu de rentrer chez moi, près de mes enfants”.

Agapi a déclaré à Mega TV qu’elle avait “de la chance d’être en vie” après que sept chiens l’aient “mordue partout”.

Elle a dit qu’elle s’était recroquevillée sur le sol en essayant de protéger sa tête et son cou.

Elle reste à l’hôpital avec des blessures à l’épaule, aux jambes et au bras droit.

Une femme a été mutilée à mort après que son camion soit tombé en panne sur une route de Floride lors d’une autre attaque de chien d’horreur.

Le mois dernier, un homme a été mutilé à mort par une meute de six chiens à Hokianga, en Nouvelle-Zélande, alors qu’il était au téléphone avec son partenaire qui l’a entendu “se faire déchirer”.

Et un homme de 34 ans est mort après avoir été attaqué par un chien dans un parc.

Agapi a dit qu’elle s’était recroquevillée sur le sol en essayant de protéger sa tête Crédit : Proto Théma