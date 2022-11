Une météorite trouvée sur une allée au Royaume-Uni contient de l’eau extraterrestre

Une météorite qui s’est écrasée sur une allée au Royaume-Uni au début de l’année dernière s’est avérée contenir de l’eau extraterrestre.

Connue sous le nom de météorite Winchcombe d’après la ville où elle a été découverte, elle est arrivée sur Terre sous la forme d’une spectaculaire boule de feu dans le Gloucestershire, en Angleterre, dans la nuit du 28 février 2021. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue à comité de lecture Science Advances , la météorite carbonée rare contient également des composés organiques qui peuvent fournir des informations sur l’origine de la vie sur notre planète.

L’étude était un effort international mené par des chercheurs de l’Université de Glasgow et du Natural History Museum de Londres, où des échantillons de la météorite sont actuellement exposés.

“La récupération et la conservation rapides de Winchcombe en font l’une des météorites les plus vierges disponibles pour l’analyse, offrant aux scientifiques un aperçu alléchant dans le temps de la composition originale du système solaire il y a 4,6 milliards d’années”, a déclaré Ashley King, l’un des co de l’étude. -auteurs et un chercheur du Musée d’histoire naturelle, ont déclaré dans un communiqué de presse.

Recueillies en quelques heures à l’aide de rapports publics et de séquences vidéo de la boule de feu, les scientifiques ont commencé à étudier la météorite peu de temps après sa récupération. Grâce à une imagerie détaillée et à des analyses chimiques, ils ont déterminé qu’il contient environ 11 % d’eau extraterrestre en poids. L’eau, qui provient de l’extérieur de notre planète, est principalement emprisonnée dans des minéraux qui se sont formés au tout début du système solaire et dont la composition est similaire à celle de l’eau trouvée sur Terre.

On pense que la météorite est un fragment explosé d’un astéroïde près de Jupiter qui s’est ensuite dirigé vers notre planète au cours du dernier million d’années. Son âge est estimé à environ 4,6 milliards d’années.

La météorite contient également des acides aminés, qui sont des molécules organiques qui sont des éléments fondamentaux pour les protéines et la vie. Selon l’étude, leurs résultats indiquent que les astéroïdes carbonés – ou riches en carbone – ont joué un rôle important dans la fourniture des ingrédients clés nécessaires à la création des océans et de la vie au début de l’histoire de notre planète.

“L’une des plus grandes questions posées à la communauté scientifique est de savoir comment en sommes-nous arrivés là ?” Luke Daly, maître de conférences en géosciences planétaires à l’Université de Glasgow et l’un des auteurs de l’étude, a déclaré dans le communiqué de presse. “Cette analyse de la météorite de Winchcombe donne un aperçu de la façon dont la Terre en est venue à avoir de l’eau – la source de tant de vie. Les chercheurs continueront à travailler sur ce spécimen pendant des années à venir, dévoilant plus de secrets sur les origines de notre système solaire.”

D’autres échantillons de la météorite Winchcombe sont exposés au musée Winchcombe et à la galerie d’art Wilson à Cheltenham, à proximité.

Des chercheurs de l’Université de Western Ontario ont également contribué à l’étude de la trajectoire et du champ de débris de la boule de feu de Winchcombe.

“Nous sommes toujours sous le choc de notre chance d’avoir une chute de météorite aussi importante au Royaume-Uni, et nous sommes très reconnaissants à la communauté locale pour ses dons et au réseau de cosmochimie du Royaume-Uni de s’être réunis pour produire cette étude approfondie”, Natasha Almeida, conservateur des météorites au Natural History Museum et un autre des co-auteurs de l’étude, a déclaré. “La combinaison d’une récupération aussi rapide, d’une collecte minutieuse et de notre conservation continue de Winchcombe dans une atmosphère d’azote signifie que ce spécimen incroyablement frais restera l’une des météorites les plus vierges des collections du monde entier.”