Une nouvelle étude utilisant le magnétisme a fourni des données importantes qui aideront à informer les scientifiques sur les premières origines du système solaire et pourquoi certaines planètes, comme la Terre, sont devenues habitables et ont pu maintenir des conditions de vie, tandis que d’autres, comme Mars , fait. ne pas.

Dans un nouvel article publié dans la revue Nature Communications Earth and Environment, des chercheurs de l’Université de Rochester ont pu utiliser le magnétisme pour déterminer pour la première fois à quel moment les astéroïdes à chondrite carbonée – des astéroïdes riches en eau et en acides aminés – sont arrivés. dans le système solaire interne.

La recherche fournit également aux scientifiques des données qui peuvent être utilisées dans la découverte de nouvelles exoplanètes.

« Il y a un intérêt particulier à définir cette histoire – en référence au grand nombre de découvertes d’exoplanètes – pour déduire si les événements ont été similaires ou différents dans les systèmes exo-solaires », a déclaré John Tarduno, le William R. Kenan, Jr . ., Professeur à Rochester.

Pour en savoir plus sur les origines des météorites et de leurs corps mères, Tarduno et les chercheurs ont étudié les données magnétiques collectées à partir de la météorite Allende, qui est tombée sur Terre et a atterri au Mexique en 1969.

La météorite Allende est la plus grande météorite de chondrite carbonée trouvée sur Terre et contient des minéraux considérés comme les premiers solides à se former dans le système solaire.

C’est l’une des météorites les plus étudiées et a été considérée pendant des décennies comme l’exemple classique d’une météorite provenant d’un corps parent d’astéroïde primitif.

De nouvelles expériences menées par Tim O’Brien, étudiant diplômé de Rochester, l’auteur principal de l’article, ont révélé que les signaux magnétiques interprétés par les chercheurs précédents ne provenaient pas réellement d’un noyau, comme on le pensait auparavant.

Au lieu de cela, le magnétisme est une propriété des minéraux magnétiques inhabituels d’Allende.

Après avoir résolu ce paradoxe, O’Brien a pu identifier des météorites avec d’autres minéraux capables d’enregistrer fidèlement les premières magnétisations du système solaire.

À l’aide de simulations et de données, les chercheurs ont déterminé que les astéroïdes parents qui ont rompu les météorites chondrites carbonées sont arrivés dans la ceinture d’astéroïdes du système solaire externe il y a environ 4562 millions d’années, au cours des cinq premiers millions d’années de l’histoire du système solaire.

« Ce mouvement précoce d’astéroïdes chondrites carbonés fournit la base pour une nouvelle dispersion des corps riches en eau – peut-être vers la Terre – plus tard dans le développement du système solaire, et peut être un modèle commun aux systèmes d’exoplanètes », a souligné Tarduno.