Une météorite qui a atterri à Winchcombe a un lien avec l’eau sur Terre, selon une étude

Vous souvenez-vous de cette météorite vieille de 4,6 milliards d’années qui est tombée à Winchcombe, dans le Gloucestershire, au début de l’année dernière ? C’est peut-être la clé pour révéler comment notre planète a de l’eau. Les scientifiques ont trouvé des traces d’eau sur la météorite Winchcombe et cela ressemble presque à l’eau trouvée sur terre. Cela a rendu d’autant plus probable la probabilité que des composants chimiques clés, comme l’eau, arrivent sur notre planète depuis l’espace.

Les scientifiques ont découvert que 11% du poids de la météorite était constitué d’eau. Cette eau avait presque le même rapport d’atomes d’hydrogène à l’eau que l’on trouve sur Terre. La météorite Winchcombe est considérée comme la chute de chondrites carbonées la plus précisément enregistrée. Non seulement elle est arrivée sur notre planète peu de temps après son éjection d’un astéroïde primitif, mais comme elle a été récupérée par des scientifiques en quelques heures, la météorite n’a pas été modifiée par notre environnement. Selon l’étude publiée sur Science.org, ils ont appelé la météorite, “le membre le moins terrestrement modifié du groupe des chondrites CM récupéré à ce jour”. Ils ont également ajouté que “En tant que chute bien documentée, la météorite Winchcombe confirme le lien entre les chondrites CM et les astéroïdes hydratés de type C de la ceinture principale qui seraient originaires du système solaire externe.”

Un acide aminé rare appelé L-isovaline a été trouvé dans plusieurs chondrites CM. Cela a été proposé comme une explication du biais en sa faveur dans la vie sur Terre. Cependant, la météorite Winchcombe n’avait pas cela. Nous avons besoin de molécules prébiotiques telles que les acides aminés en tant que composants cruciaux à l’origine de la vie. Depuis que sa présence a été découverte dans la chute de météorites fraîches de Winchcombe, les scientifiques envisagent maintenant la théorie selon laquelle des composés organiques auraient pu arriver sur la Terre primitive par des chondrites carbonées.

La météorite Winchcombe n’a mis que 2 00 000 à 3 00 000 ans pour arriver sur Terre. S’adressant à BBC News, le Dr Helena Bates, a déclaré: “0,2 à 0,3 million d’années semble être une période assez longue – mais d’un point de vue géologique, c’est en fait très rapide.” Elle a en outre expliqué que c’est parce que si les chondrites carbonées n’arrivent pas rapidement sur Terre, elles ne survivront pas.

Cependant, d’autres recherches doivent avoir lieu pour percer les mystères de notre planète.

