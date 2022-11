Une météorite massive a caché deux minéraux jamais vus auparavant sur Terre

Une météorite géante découverte en Somalie s’est avérée pleine de surprises. La météorite El Ali doit son nom à son lieu d’atterrissage près de la ville d’El Ali. Il pèse 16,5 tonnes (15 tonnes) et est l’une des plus grosses météorites jamais découvertes. Les scientifiques qui ont étudié sa composition ont découvert qu’il cachait deux nouveaux minéraux jamais vus sur Terre.

Une équipe de recherche de l’Université de l’Alberta au Canada a découvert les minéraux en examinant une petite tranche de 2,5 onces (70 grammes) de la roche spatiale. Les nouveaux minéraux sont nommés elaliite (pour la ville voisine de la météorite) et elkinstantonite en l’honneur de Lindy Elkins-Tantonle chercheur principal du prochain projet de la NASA Mission astéroïde Psyché.

“Chaque fois que vous trouvez un nouveau minéral, cela signifie que les conditions géologiques réelles, la chimie de la roche, étaient différentes de ce qui a été trouvé auparavant”, a déclaré le géologue Chris Herdconservateur de l’Université de l’Alberta Collection de météorites, dans un communiqué lundi. “C’est ce qui rend cela excitant : dans cette météorite particulière, vous avez deux minéraux officiellement décrits qui sont nouveaux pour la science.”

Herd a fait venir le minéralogiste Andew Locock pour aider à analyser la météorite, qui a maintenant été classée comme un type de météorite de fer. Locock a rapidement identifié les nouveaux minéraux en les comparant à des minéraux similaires que les chercheurs avaient créés synthétiquement en laboratoire.

“C’était phénoménal”, a déclaré Herd. “La plupart du temps, il faut beaucoup plus de travail que cela pour dire qu’il y a un nouveau minéral.”

Herd a présenté les conclusions de l’équipe au Symposium sur l’exploration spatiale à l’université au début du mois. La prochaine étape de la recherche consistera à voir ce que les minéraux peuvent dire aux scientifiques sur la formation de la météorite.

Bien que la météorite d’El Ali n’ait attiré l’attention de la communauté scientifique que récemment, elle aurait été connue pour habitants de la Somalie qui ont retracé son origine par au moins cinq générations. Seule une petite partie de la météorite a été extraite pour étude. Selon Herd, l’équipe de recherche a appris que la météorite principale avait été déplacée en Chine, où elle pourrait être mise en vente.

Les scientifiques espèrent toujours mettre la main sur une plus grande partie de la météorite. Ils ont déjà identifié un troisième nouveau minéral possible, et il pourrait y avoir plus de surprises cachées dans la roche spatiale tombée. Les nouveaux minéraux pourraient présenter un intérêt au-delà de la géologie et de l’astronomie. “Chaque fois qu’un nouveau matériau est connu”, a déclaré Herd, “les scientifiques des matériaux sont également intéressés en raison des utilisations potentielles dans un large éventail de choses dans la société.”