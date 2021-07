Une météorite formée lors de la naissance du système solaire pourrait révéler l’origine de la vie sur Terre

Par la nuit froide du 28 février, les habitants de la ville de Gloucestershire, dans le sud-ouest de l’Angleterre, ont été témoins d’une boule de feu brillante dans le ciel. C’était une météorite entrant dans l’atmosphère terrestre. Les météorites sont de très petites roches spatiales détachées d’astéroïdes ou d’autres corps du système solaire. Cependant, la météorite qui a brillé cette nuit-là n’était pas ordinaire. Lorsque les scientifiques ont recherché la roche spatiale, un fragment de celle-ci a été retrouvé tombé dans un village nommé Woodmancote. Le morceau de deux pouces de la météorite était de couleur noir charbon et incroyablement délicat et donnait l’empreinte d’un fer à cheval. Lorsque les scientifiques ont daté la météorite, ils ont découvert qu’elle s’était probablement formée lors de la naissance de notre système solaire, il y a environ 4,6 milliards d’années, et qu’elle avait réussi à éviter d’être transformée par de violentes collisions cosmiques.

« Il est resté là-bas au-delà de Mars, intact, depuis avant la création de l’une des planètes, ce qui signifie que nous avons la rare opportunité d’examiner un morceau de notre passé primordial », a déclaré Shaun Fowler, microscopiste au Loughborough Materials Characterization Center. Courrier quotidien.

Selon les scientifiques, le foyer primordial du météoroïde se trouve dans la ceinture d’astéroïdes de notre système solaire, encerclant le soleil sur une orbite entre les orbites de la Terre et de Mars. Les scientifiques pensent que cet ancien morceau de roche spatiale pourrait révéler l’origine de la vie sur Terre. Lorsque Fowler a examiné le fragment de la roche spatiale au microscope électronique, elle a découvert que la structure interne du météore était faiblement liée et fragile, et poreuse avec des fissures et des fissures.

Les scientifiques disent que la météorite est unique car elle ne ressemble à aucune autre météorite trouvée auparavant, qui ont toutes subi de violentes collisions cosmiques, effaçant principalement l’histoire ancienne qu’elles portaient à l’intérieur. De plus, la composition chimique de la météorite est également différente de celles trouvées précédemment et de tout ce qui se trouve sur Terre. Les scientifiques étudient toujours la roche spatiale et disent qu’ils ont à peine effleuré la surface.

