Une mesure géorgienne limiterait l’augmentation de la valeur imposable des maisons afin de freiner la hausse des impôts fonciers

ATLANTE– Pour les Géorgiens mécontents de l’augmentation des impôts fonciers, les législateurs affirment avoir une solution : une limite à la part de la valeur croissante d’une maison qui peut être imposée.

Alors que le scrutin anticipé est en cours, les électeurs se prononceront sur un amendement constitutionnel de l’État qui limiterait l’augmentation de la valeur d’une maison aux fins de l’impôt foncier au taux d’inflation plus large chaque année.

Les partisans affirment que cela protégera les propriétaires actuels contre des factures d’impôts fonciers toujours plus élevées, mais les opposants préviennent que les plafonds transféreront injustement le fardeau sur les nouveaux propriétaires, locataires et autres propriétaires.

La Géorgie est l’un des huit États où les électeurs décideront des mesures fiscales foncières le 5 novembre, signe de l’augmentation des factures fiscales. influencer la politique à l’échelle nationale.

Le plus important est le Dakota du Nord, où un référendum vise à mettre fin à la taxe foncière actuelle à toutes fins, sauf pour rembourser une dette existante. De nombreux responsables, y compris des républicains traditionnellement à faible taux d’imposition, s’opposent à cette mesure, affirmant qu’un changement d’une telle ampleur pourrait perturber les services essentiels de l’État et des collectivités locales.

Des questions sont également sur les bulletins de vote en Floride, en Arizona, au Colorado, en Illinois, au Nouveau-Mexique et au Wyoming.

La demande étant supérieure à l’offre, les prix des logements augmentent dans tout le pays, et cette augmentation des valeurs peut se traduire par une hausse des impôts.

De 2018 à 2022, la valeur estimée totale des propriétés en Géorgie a augmenté de près de 39 %, selon les chiffres du Département du Revenu de Géorgie. La plupart des gouvernements ont empoché des recettes accrues sans augmenter les taux d’imposition, augmentant ainsi les salaires des employés et d’autres dépenses. Les perceptions de l’impôt foncier à l’échelle de l’État ont augmenté de 41 % entre 2018 et 2022.

Les législateurs ont été écoutés par les électeurs et ont répondu en proposant un amendement constitutionnel. Le président du comité des finances du Sénat de l’État, Chuck Hufstetler, un républicain de Rome qui a contribué à sa rédaction, qualifie les augmentations basées sur des valorisations plus élevées de « augmentation d’impôts détournée ».

« Je pense que certains de nos propriétaires, en particulier les personnes âgées, sont taxés hors de leur logement », a déclaré Hufstetler. « Ils n’ont même plus de revenus, mais leurs impôts montent en flèche. »

La protection durerait aussi longtemps que quelqu’un serait propriétaire de sa maison. La valeur imposable serait réinitialisée à la valeur marchande lors de la vente d’une maison.

Des dizaines de comtés, de villes et de systèmes scolaires géorgiens fonctionnent déjà selon des plafonds d’évaluation locaux similaires.

Il y a peu d’opposition et les premiers électeurs interrogés cette semaine étaient universellement favorables. Brad Turney, propriétaire d’un condo dans le quartier Midtown d’Atlanta, faisait partie des partisans.

« Je ne veux pas que cela devienne incontrôlable, et je pense que cela pourrait être utile », a déclaré Turney après avoir voté dans la banlieue de Sandy Springs.

Mais les systèmes scolaires se sont montrés prudents, avertissant que le plafond pourrait les priver des fonds dont ils ont besoin. Cela est particulièrement vrai parce que la plupart des districts scolaires ne peuvent pas augmenter les taux d’impôt foncier au-dessus d’un certain niveau.

Pour apaiser les inquiétudes des écoles, la mesure donne aux gouvernements locaux et aux districts scolaires jusqu’au 1er mars pour se retirer. Ceux qui ne le feraient pas seraient régis en permanence par le plafond.

« Vous n’avez qu’une seule fois pour vous désinscrire, et ensuite vous avez terminé », a déclaré John Zauner, directeur exécutif de la Georgia School Superintendents Association. Il s’attend à ce que de nombreux systèmes disparaissent.

Hufstetler a déclaré que ce serait une « erreur » de se retirer.

Les plafonds d’évaluation entraînent des disparités, les gens payant des impôts plus élevés que leurs voisins simplement parce qu’ils ont acheté une maison plus tard. Audrey Yushkov, analyste politique principale à la Tax Foundation, a averti que cette mesure pourrait rendre l’achat d’une maison plus difficile à l’avenir, car les nouveaux acheteurs seraient confrontés à des factures plus élevées et les propriétaires de longue date seraient incités à rester dans leur maison actuelle pour conserver leur propriété. les factures fiscales sont faibles. La Tax Foundation est un groupe basé à Washington, DC, traditionnellement sceptique quant aux hausses d’impôts.

« Il y a un effet de verrouillage pour les propriétaires actuels et un effet de verrouillage pour les nouveaux acheteurs », a déclaré M. Iouchkov.

Ces effets sont endémiques en Californie, qui a été la première à imposer un plafond d’évaluation encore plus strict, la Proposition 13, en 1978.

Iouchkov a également noté que des factures d’impôts plus élevées seraient répercutées sur les locataires, car l’amendement ne protège pas les appartements et autres propriétés commerciales d’évaluations plus élevées.

La mesure comprend également une disposition permettant aux gouvernements des villes et des comtés d’augmenter les taxes de vente d’un centime sur chaque dollar de vente pour remplacer les taxes foncières. Hufstetler a salué cette disposition, affirmant qu’elle permettrait aux gouvernements de taxer les visiteurs pour payer les services locaux. Mais Iouchkov l’a qualifié de perdant, affirmant que les impôts fonciers sont plus transparents parce que les gens reçoivent une grosse facture annuelle et parce que les services sont clairement liés aux impôts.